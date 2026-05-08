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Beta Rede lança manifesto sobre papel da comunicação

Holding apresenta nova campanha institucional narrada por Cauã Reymond, reforçando o conceito de comunicação como instrumento de decisão e manutenç...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/05/2026 às 22h26
Beta Rede lança manifesto sobre papel da comunicação
Beta Rede/Divulgação

Em um cenário global em que a velocidade das transformações desafia a perenidade dos negócios, a Beta Rede, holding de comunicação sediada no Espírito Santo, acaba de lançar seu novo filme-manifesto institucional. Com narração do ator Cauã Reymond, a peça traduz a visão do ecossistema sobre a evolução da comunicação: de simples ferramenta de mensagem para um pilar central de estratégia, contexto e interpretação.

O manifesto propõe uma reflexão necessária para o mercado atual: "Como se manter relevante em um mundo em que tudo muda antes do fim da frase?". A resposta apresentada pela holding define a comunicação contemporânea como o elo vital entre a decisão e o resultado, essencial para que líderes possam operar no futuro em tempo real.

Para Rimaldo de Sá, CEO da Beta Rede, a nova campanha é um reflexo direto do propósito do ecossistema em atuar como um "farol" em meio à complexidade.

"Se antes a comunicação era mensagem, hoje ela é estratégia, contexto, interpretação e ponte entre decisões e resultados. Comunicar é decidir, agir e manter relevância e competitividade", afirma o executivo. "O que mostramos é o que acreditamos enquanto ecossistema: a necessidade de experimentar antes de declarar e transformar a complexidade em caminho", complementa.

O vídeo pode ser conferido clicando aqui.

Inteligência e operação em rede

A estrutura da Beta Rede reflete o "Modo Beta" de operação — um processo constante de teste e reformulação para garantir relevância. Diferente de grupos fechados tradicionais, a holding atua como um ecossistema conectado, integrando expertises que vão desde o planejamento estratégico até a inteligência de dados.

A campanha foi concebida pela Prósper, agência full service que deu origem ao conceito de rede da holding, e produzida pela Drift Works, empresa audiovisual do grupo especializada em tecnologias generativas.

A tese da companhia defende que, embora as necessidades dos clientes — como vender mais e diferenciar produtos — permaneçam as mesmas, a forma de atendê-las exige uma mudança constante.

"Nossa missão é ajudar líderes a compreender antes de responder. Somos um ecossistema que utiliza a comunicação como instrumento para que o cliente transforme seu negócio e se mantenha relevante", reforça Rimaldo de Sá.

Sobre a Beta Rede

A Beta Rede é composta pelas empresas Prósper Comunicação, Buzz.me, Camisa 10, Node Analytics, Ecosocial Inteligência e Drift Works. A holding oferece soluções multidisciplinares que incluem estudos exploratórios, monitoramento de comportamento e inteligência de dados, focando sempre na resolução de problemas complexos por meio de conexões estratégicas e olhares multidisciplinares.

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