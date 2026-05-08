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PAM Saint-Gobain apresenta soluções no Water Loss

A PAM Saint-Gobain participou do Water Loss 2026, realizado no Rio de Janeiro, reforçando sua atuação em eficiência hídrica, inovação e sustentabil...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/05/2026 às 21h50
PAM Saint-Gobain apresenta soluções no Water Loss
Arquivo PAM

A PAM Saint-Gobain marcou presença no Water Loss 2026, evento realizado entre os dias 26 e 29 de abril, no Rio de Janeiro (RJ), consolidando seu compromisso com a eficiência hídrica, a inovação tecnológica e o desenvolvimento sustentável do setor de saneamento. A companhia foi representada por sua subdivisão especializada em soluções e serviços, a PAM Serviços.

O Water Loss reuniu mais de 800 inscritos, representando 60 países, entre especialistas, organizações e empresas do Brasil e do mundo. O evento teve como foco a investigação de novas melhores práticas em gestão de perdas de água, a atualização e distribuição de documentos, manuais e processos, a promoção de novas tecnologias internacionais, além da organização e apoio a conferências regionais e eventos de sensibilização. Outro pilar importante da iniciativa foi a introdução e orientação de novos e jovens talentos voltados à redução e à gestão eficiente das perdas hídricas.

Durante o evento, a PAM Serviços apresentou um portfólio de soluções voltadas à eficiência e à sustentabilidade das redes de saneamento. Entre os destaques estiveram as esferas inteligentes, capazes de identificar com alta precisão vazamentos, incrustações, bolsões de ar e interferências estruturais, contribuindo para diagnósticos mais assertivos e redução de perdas reais. A empresa também demonstrou o Filtralite, elemento filtrante de argila expandida amplamente utilizado em estações de tratamento de água e efluentes, reconhecido por sua eficiência, durabilidade e aumento de produtividade com redução de perdas de energia de água.

Complementando as apresentações, a PAM Serviços exibiu o American Road Patch, solução para reparos permanentes em pavimentos asfálticos, especialmente desenvolvida para concessionárias de saneamento e intervenções urbanas, aumentando produtividade em pequenos reparos e contribuindo para um aumento de vida útil, além da Control+, tecnologia que aumenta a eficiência na montagem de tubos de ferro fundido dúctil ao permitir testes remotos das juntas ponta e bolsa.

"A participação em eventos como o Water Loss é estratégica para a PAM Saint-Gobain. É nesses fóruns que conectamos conhecimento, inovação e pessoas com um objetivo comum: tornar a gestão da água cada vez mais eficiente e sustentável. Estar aqui nos permite compartilhar nossas soluções, aprender com o mercado e contribuir ativamente para a construção de um futuro com menos perdas e mais responsabilidade com um recurso tão essencial", destaca Pedro Taves, diretor comercial e marketing da PAM Saint-Gobain.

Por meio da PAM Serviços, a empresa reafirma sua atuação como parceira técnica de concessionárias e operadores dos setores de saneamento, infraestrutura, agronegócio, indústria e mineração, oferecendo soluções integradas, customizadas e com excelência técnica, alinhadas aos desafios atuais e futuros do setor.

Sobre a PAM Saint-Gobain Brasil

A PAM Saint-Gobain Brasil, parte do grupo francês Saint-Gobain, fabrica tubos de ferro fundido dúctil e acessórios, como conexões, válvulas e tampões da marca global PAM. Guiada pelo mote "Porque a água é essencial", a empresa oferece soluções completas para infraestrutura de água e efluentes, além de atender setores como indústria, irrigação, mineração e construção civil em toda a América Latina. Com uma equipe de mais de 1.000 colaboradores, a PAM contribui anualmente com a instalação de mais de 1.000 quilômetros de tubulações no Brasil, reforçando seu compromisso com a inovação, a eficiência e o desenvolvimento sustentável.

Informações para imprensa:

PAM Saint-Gobain Brasil

Rodolfo Oddo – [email protected]

Mariana Limeira – [email protected]

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