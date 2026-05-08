Macke completa 17 anos e avança com nova onda de funding

A Macke Consultoria completa 17 anos promovendo a inovação e a modernização no Brasil. A empresa é especializada em crédito direcionado e mecanismos de incentivos para o aumento da competitividade das empresas brasileiras.

"Aqui na Macke desenvolvemos uma visão muito ampla do sistema brasileiro de inovação; não se trata apenas de captação de recursos, mas de uma agenda mais consistente de incentivo à inovação, com visão de longo prazo", afirma o sócio-fundador André Maieski. "Para as empresas, isso representa uma oportunidade concreta de transformar estratégia em investimento real", enfatiza.

Ao longo de sua trajetória, a Macke consolidou atuação na interseção entre estratégia corporativa e captação de recursos, transformando instrumentos como Lei do Bem, Lei das TICs, Finep e BNDES e outras operações com bancos regionais e demais incentivos em projetos estratégicos para o Brasil. "Nosso papel sempre foi fomentar o crescimento de empresas nacionais, por meio da utilização de mecanismos de fomento consolidados. As empresas têm boas ideias, mas precisam de estrutura e trabalho consultivo para viabilizá-las", diz Maieski.

Diversificação inclui conteúdo e educação executiva

Nos últimos anos, a empresa ampliou sua atuação em conteúdo e educação executiva com o lançamento da MachFin, canal voltado a finanças empresariais e tecnologia aplicada aos negócios, que se consolida como novo braço estratégico da consultoria.

A iniciativa reflete a avaliação de que a competitividade das empresas depende da integração entre gestão financeira e uso estratégico de tecnologia, especialmente em um ambiente de maior pressão por eficiência e geração de caixa. O canal aborda temas como estrutura de capital, eficiência operacional e investimentos em tecnologia como vetor de crescimento e resiliência.

A proposta é traduzir conceitos complexos em linguagem acessível, com foco na aplicação prática. A leitura da consultoria é que todas as empresas operam, na prática, como estruturas financeiras, enquanto a tecnologia se tornou o principal instrumento de resolução de problemas, ganho de produtividade e escalabilidade dos modelos de negócio.

O ecossistema inclui o MachFin Cash: Onde está o dinheiro, podcast que analisa a dinâmica financeira em diferentes setores e busca identificar onde está a geração de valor nas empresas. O programa já recebeu convidados como o alpinista Waldemar Niclevicz, primeiro brasileiro a escalar o Everest, que apresentou o seu projeto ESG para o Brasil, por meio da RAWN (Reserva do Alpinista Waldemar Niclevicz), ampliando o debate para além do ambiente corporativo tradicional.

Crescimento acompanha mudança no papel da inovação

Fundada em um momento em que a inovação ainda tinha papel secundário nas estratégias empresariais, a Macke acompanhou a mudança de posicionamento das companhias brasileiras, que passaram a tratar projetos de P&D como parte central do crescimento.

"Há 17 anos, inovação era algo complementar. Hoje é elemento central da competitividade", afirma Maieski.

Em 2025, a Macke esteve associada à movimentação de cerca de R$ 2,5 bilhões em recursos para inovação e iniciativas de ESG (descarbonização). Ao longo da trajetória, já apoiou mais de R$ 11 bilhões em projetos, em diferentes setores da economia.

"Esse volume mostra maturidade. Hoje, não se fala mais em inovação isolada, mas integrada ao negócio", pontua o sócio Brendo Ribas. "Não basta ter recurso disponível. É preciso estruturar bem e garantir execução eficiente, com foco em resultado e retorno para as empresas", complementa.

Ambiente de crédito indica ciclo mais previsível

O reforço de capital dos agentes de fomento do Brasil em créditos direcionados, tendo movimentado em 2025 mais de R$ 3 trilhões, considerando todo o crédito direcionado no país (pessoa física e jurídica), indica um ambiente mais robusto para financiamento de longo prazo, com maior previsibilidade e alinhamento às necessidades das empresas.

"Estamos entrando em um ciclo mais estruturado, com instrumentos mais previsíveis", destaca Maieski.

Atuação com grandes grupos ganha complexidade

A consultoria também atua junto a grandes grupos como Volkswagen, Electrolux, Valid e Blanver, em projetos que envolvem desde enquadramento em incentivos fiscais até estruturação de financiamentos públicos.

"Grandes empresas têm demandas mais sofisticadas e exigem profundidade técnica", frisa Maieski.

A ampliação da agenda de inovação também ocorre em um momento em que companhias buscam recompor margens, elevar produtividade e reduzir exposição a ciclos econômicos mais voláteis. Nesse contexto, instrumentos públicos de financiamento e incentivos fiscais passam a ser vistos não apenas como alternativas de capital, mas como parte do planejamento estratégico de médio e longo prazo.

Para a consultoria, a sofisticação dos projetos exige uma combinação entre conhecimento técnico, leitura financeira e capacidade de execução. O trabalho envolve desde o diagnóstico das oportunidades até a formatação dos projetos, o enquadramento regulatório, a documentação técnica e o acompanhamento da aplicação dos recursos.

A Macke avalia que a próxima etapa do mercado será marcada por maior seletividade. Empresas com governança, clareza sobre prioridades e projetos bem estruturados tendem a capturar melhor os recursos disponíveis. Ao mesmo tempo, a competição por capital deve exigir propostas mais consistentes, com metas mensuráveis, impacto no negócio e aderência às políticas públicas de inovação e expansão de empresas e seus negócios.

Nesse cenário, a MachFin também funciona como uma ponte entre a experiência acumulada pela consultoria e a necessidade de ampliar o repertório de empresários, executivos e equipes financeiras. A ideia é aproximar temas de finanças e tecnologia do cotidiano da gestão, mostrando que decisões sobre caixa, investimento, automação, dados e eficiência operacional estão cada vez mais conectadas.

A prioridade é transformar conhecimento em decisão prática e resultado mensurável para empresas no país.

Maturidade do mercado sustenta perspectivas positivas

Para a Macke, o ambiente indica um ciclo mais consistente para a inovação no país, sustentado por maior acesso a recursos e evolução do ecossistema.

"Estamos vendo empresas mais preparadas para inovar, com visão estratégica de longo prazo", observa a sócia Rosana Nishi.

"O mercado evoluiu muito. Hoje há mais conhecimento e mais disposição para investir em inovação de forma estruturada", comenta a sócia Angelita Nepel.