Plataforma permite que bancos monitorem concorrentes

A Vector360, plataforma de benchmarking voltada para o mercado financeiro institucional, anunciou o lançamento do Painel de Taxas de Crédito e Investimentos, que permite às instituições financeiras monitorar, de forma contínua, as taxas de crédito e as rentabilidades praticadas pelos concorrentes. O produto marca a segunda fase da empresa, fundada em outubro de 2025 e que já atende bancos de grande porte.

Desenvolvida como solução B2B, a plataforma é destinada às áreas de Produtos, Marketing, Research, Canais e Estratégia das instituições financeiras. O objetivo é apoiar a tomada de decisões comerciais com base em dados estruturados do mercado — e de monitoramentos pontuais sob demanda.

Em outubro de 2025, a Vector360 iniciou suas operações com o Monitor de Jornadas, que mapeia a experiência do usuário nas plataformas digitais das instituições — cobrindo desde a abertura de contas, meios de pagamento até produtos disponíveis em cada banco. Com o lançamento do Painel de Taxas e Investimentos, a empresa passa a cobrir também a dimensão comercial e de precificação.

"Com o avanço do Open Finance no Brasil, as taxas praticadas aos clientes estão a somente um ‘compartilhamento’ de distância, porém estava faltando o mapeamento estratégico da oferta completa, com uma camada de inteligência que organizasse esses dados e os entregasse de forma comparável, acionável e segmentada para os gestores dos bancos. É exatamente isso que o novo painel oferece", afirma Juan Ignacio Giulianelli, CEO da Vector360.

Como funciona

O Painel de Taxas de Crédito permite às instituições contratantes comparar, por perfil de cliente e nível de risco, as taxas praticadas pelos concorrentes em produtos como Crédito Pessoal (CPC), Financiamento Veicular, entre outros. O usuário pode visualizar curvas de taxas por número de parcelas e valor simulado, identificar a diferença entre ofertas-padrão e as melhores condições do mercado, e filtrar os dados por prazo e nível de risco.

Entre os indicadores do painel estão: quem lidera em taxa por score e segmento; o spread entre instituições em um mesmo cenário de simulação; a elasticidade do prazo sobre as taxas; e quais bancos adotam postura mais agressiva na concessão. "A atualização ocorre sob demanda (on demand), porém de forma contínua, eliminando a defasagem dos métodos tradicionais de monitoramento", explica Giulianelli.

O Painel de Investimentos reúne dados de rentabilidade de produtos de renda fixa (CDB, LCI, LCA, CRI e CRA), que podem ser visualizados por indexadores (percentual do CDI, IPCA e renda fixa, variável etc.). A ferramenta permite comparar a remuneração oferecida por banco e prazo, visualizar a concentração de ofertas por vencimento e rating, e identificar quais instituições pagam os maiores prêmios no curto e no longo prazo. A segmentação entre renda fixa e variável também está disponível como filtro de análise.

"O banco agora tem as taxas de referência do mercado na palma da mão. As referências de taxas complementam perfeitamente o que a Vector já entrega. Hoje, mostramos para as instituições financeiras como o cliente é atendido na jornada sua e do concorrente. Agora, ela sabe exatamente quanto o concorrente está cobrando ou pagando — e pode reagir", descreve Carlos Jorge, sócio-fundador da Vector360 e da Chicago Advisory Partners, que também faz parte do ecossistema Ekantika.

Open Finance e competição

A expansão do Open Finance no Brasil criou as condições para que dados historicamente difíceis de alcançar — como as taxas efetivamente praticadas em cada instituição para diferentes perfis de cliente — passassem a circular de forma estruturada. A Vector360 se posiciona como a camada de inteligência que transforma esse fluxo de dados em informação comparável e estratégica para os decisores dos bancos.

Boris Leite, sócio-fundador da Ekantika — grupo do qual a Vector360 também forma parte —, aponta que o monitoramento competitivo nas instituições ainda é feito de forma descontinuada. "Esse trabalho costuma ser feito de maneira pontual e limitada, focado em um produto específico ou em um concorrente direto. Exige muito esforço das áreas internas e raramente alcança a abrangência necessária para entender, de fato, o posicionamento da concorrência no mercado", diz.

A Vector360 mapeia mais de 50 instituições financeiras e cobre os segmentos de pessoas físicas e jurídicas. "Estamos diante de uma demanda que existia, mas não tinha solução estruturada. O que entregamos agora, com o painel de taxas, eleva o nível da plataforma de uma ferramenta de monitoramento para uma plataforma completa de inteligência competitiva", sustenta André Olinto, sócio-fundador da Vector e da Chicago.

Viviane Salyna, sócia-fundadora da Ekantika, contextualiza o lançamento em uma transformação ampla do setor. "A Vector360 oferece às instituições financeiras informações exclusivas que são fundamentais em um mercado cada vez mais aberto e competitivo. Quem tiver acesso mais rápido a essas referências de mercado terá vantagem na precificação e na captação", pontua.

Sobre Ekantika e Chicago

A Ekantika é uma house of business solutions formada por sete empresas voltadas à transformação de grandes organizações. Com mais de 450 projetos realizados em diferentes segmentos, reúne soluções em estratégia, tecnologia e experiência do cliente.

A Chicago Advisory Partners é responsável pela camada administrativa e operacional do ecossistema nacional de Open Finance, além de apoiar empresas e reguladores na evolução desse modelo de compartilhamento de informações financeiras. Também atua como consultoria especializada em dados abertos (open data), transformação digital e inovação em serviços financeiros. E na criação de soluções para integrar tecnologias e negócios, conectando empresas a oportunidades estratégicas geradas pela economia dos dados.