Sexta, 08 de Maio de 2026
9°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Epagri promove encontros no Sul Catarinense para fortalecer a cadeia do maracujá

Foto: Aires Mariga/EpagriOs municípios de Sombrio e de Araranguá recebem, entre os dias 12 e 14 de maio, dois encontros voltados à cadeia produtiva...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
08/05/2026 às 18h22
Epagri promove encontros no Sul Catarinense para fortalecer a cadeia do maracujá
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Aires Mariga/Epagri

Os municípios de Sombrio e de Araranguá recebem, entre os dias 12 e 14 de maio, dois encontros voltados à cadeia produtiva do maracujá, reunindo produtores, técnicos, pesquisadores e representantes de empresas e de cooperativas. Os eventos são realizados pela Epagri e pela Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos do Sul Catarinense, com patrocínio do Confea, Crea/SC, Mútua, SBF e Acafruta. A inscrição é gratuita e pode ser feita  aqui.

De acordo com o coordenador dos encontros, pesquisador da Epagri Henrique Petry, a programação coloca em pauta desde oportunidades de mercado até avanços científicos, com foco no fortalecimento da passicultura catarinense, atividade que vem ganhando espaço como alternativa de diversificação de renda no meio rural. De acordo com a Epagri/Cepa, em 2025 o maracujá alcançou o  Valor da Produção Agropecuária  (VPA) de R$124 mil.  

No dia 12 de maio acontece o Encontro de Passicultores de SC, no Centro de Eventos Panela de Barro, em Sombrio, com programação aberta ao público. Pela manhã, especialistas discutem o cenário nacional e internacional da cultura do maracujá, incluindo mercados, exportação e estratégias para manter a competitividade, como o papel da agroindústria. À tarde, a Arena de Negócios promove a aproximação entre produtores e empresas, incentivando parcerias e oportunidades comerciais. O dia se encerra com uma análise sobre o presente e o futuro da passicultura em Santa Catarina.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Nos dias 13 e 14, a programação segue no Centro de Treinamento da Epagri em Araranguá (Cetrar), com o VI Encontro Técnico da Cultura do Maracujazeiro. O evento reúne pesquisadores, extensionistas e demais técnicos para apresentar avanços em melhoramento genético, manejo, irrigação, nutrição de plantas, controle de pragas e doenças, além de custos de produção. Entre os destaques estão estudos sobre resistência a viroses, uso de porta-enxertos adaptados ao frio e ferramentas genômicas aplicadas ao desenvolvimento de novos cultivares.

O terceiro dia será dedicado a um fórum estratégico, com foco no planejamento da pesquisa, da extensão rural e da organização da cadeia produtiva. “O objetivo é alinhar ações e identificar desafios para ampliar a adoção de tecnologias e impulsionar o desenvolvimento do setor nos próximos anos’. afirma Petry.

Produção em SC

Santa Catarina é o terceiro maior produtor nacional de maracujá, com produção estimada em 55 mil toneladas. A área plantada é de aproximadamente dois mil hectares, com mais de mil famílias atuando diretamente no cultivo da fruta. A região Sul catarinense concentra 90% da produção, com destaque para os municípios de Sombrio e São João do Sul. A produção catarinense é majoritariamente voltada ao maracujá-azedo, destinado tanto ao consumo in natura quanto à indústria de sucos e polpas.

Além de atender ao mercado interno, o maracujá tem potencial de expansão em nichos de maior valor agregado, impulsionado pela crescente demanda por alimentos saudáveis e produtos derivados. “Nesse contexto, a adoção de tecnologias, como manejo adequado, irrigação, melhoramento genético e controle fitossanitário tem sido fundamental para aumentar a produtividade e a qualidade dos frutos, garantindo maior rentabilidade aos produtores”, enfatiza o coordenador dos encontros, Henrique Petry.

Serviço

O quê: Encontro de Passicultores de SC e VI Encontro Técnico da Cultura do Maracujazeiro

Quando: 12, 13 e 14 de maio de 2026

Onde: Dia 12 no Centro de Eventos Panela de Barro, em Sombrio; dias 13 e 14 no Centro de Treinamento da Epagri em Araranguá

Mais informações e entrevistas: 

Henrique Petry, pesquisador da Epagri e coordenador do evento, (51) 99138-3565

Informações para a imprensa:

Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri, (48) 3665-5407/99161-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 hora

Queda de araucária gigante em Caçador mobiliza pesquisadores para resgate de DNA centenário

Foto: Katia Pichelli / EmbrapaFlorestasA queda de uma das maiores araucárias do Brasil, em Caçador, mobilizou uma equipe da Embrapa Florestas para ...

 Ao longo de três encontros, iniciativa busca construir um plano comunitário de preparação e resposta a desastres -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi
Agricultura Há 1 hora

Governo do Estado realiza oficina sobre prevenção de desastres associados a eventos meteorológicos extremos no meio rural

O governo do Estado promoveu, na quinta-feira (7/5), em Eldorado do Sul, a “1ª Oficina: lideranças rurais e o que fazer nos desastres”, fruto do pr...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 horas

Sanidade das abelhas: trabalho da Cidasc garante proteção da saúde humana e da produção vegetal

As ações de sanidade apícola são voltadas tanto para criação da espécie Apis mellifera quanto de espécies nativas (acima) – Foto: Denise De Rocchi/...

 Trabalho coordenado pela Seapi vistoriou mais de 180 propriedades em 55 municípios -Foto: Seapi Divulgação
Agricultura Há 4 horas

Presença do caruru-gigante é descartado no Rio Grande do Sul, mas outra espécie resistente preocupa produtores nas lavouras

As análises laboratoriais realizadas em amostras coletadas no Rio Grande do Sul descartaram a presença do caruru-gigante (Amaranthus palmeri), cons...

 Cerimônia foi realizada em Porto Alegre e incluiu entrega de veículos para o instituto -Foto: Divulgação Seapi
Agricultura Há 22 horas

Convênio de R$ 4,2 milhões garante reforma de centro estadual de diagnóstico e pesquisa em saúde animal de Eldorado do Sul

O Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Saúde Animal Desidério Finamor (IPVDF), da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável...

Tenente Portela, RS
13°
Tempo nublado
Mín. Máx. 16°
12° Sensação
1.42 km/h Vento
69% Umidade
100% (14.67mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sábado
11°
Domingo
12°
Segunda
16°
Terça
20°
Quarta
20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 36 segundos

Curso gratuito ensina a fazer gestão de carteira B2B
Geral Há 40 segundos

Líder indígena Raoni passa por exames e segue internado em Sinop
Câmara Há 44 segundos

Comissão debate papel de universidades na reconstrução da Zona da Mata mineira
Câmara Há 48 segundos

Comissão aprova reforço em ações de prevenção ao diabetes e à obesidade
Entretenimento Há 33 minutos

Errata: Reformas, plásticas e festas lideram consórcio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 -0,67%
Euro
R$ 5,77 -0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 416,552,10 +0,48%
Ibovespa
184,108,30 pts 0.49%
Mega-Sena
Concurso 3005 (07/05/26)
17
23
29
30
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7019 (07/05/26)
06
11
42
62
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3679 (07/05/26)
01
02
03
07
08
10
11
13
14
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2920 (06/05/26)
01
09
14
43
44
49
51
54
55
57
79
82
87
90
91
92
93
97
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2953 (06/05/26)
01
11
28
30
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias