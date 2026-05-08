Epagri promove encontros no Sul Catarinense para fortalecer a cadeia do maracujá

Foto: Aires Mariga/Epagri

Os municípios de Sombrio e de Araranguá recebem, entre os dias 12 e 14 de maio, dois encontros voltados à cadeia produtiva do maracujá, reunindo produtores, técnicos, pesquisadores e representantes de empresas e de cooperativas. Os eventos são realizados pela Epagri e pela Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos do Sul Catarinense, com patrocínio do Confea, Crea/SC, Mútua, SBF e Acafruta. A inscrição é gratuita e pode ser feita aqui.

De acordo com o coordenador dos encontros, pesquisador da Epagri Henrique Petry, a programação coloca em pauta desde oportunidades de mercado até avanços científicos, com foco no fortalecimento da passicultura catarinense, atividade que vem ganhando espaço como alternativa de diversificação de renda no meio rural. De acordo com a Epagri/Cepa, em 2025 o maracujá alcançou o Valor da Produção Agropecuária (VPA) de R$124 mil.

No dia 12 de maio acontece o Encontro de Passicultores de SC, no Centro de Eventos Panela de Barro, em Sombrio, com programação aberta ao público. Pela manhã, especialistas discutem o cenário nacional e internacional da cultura do maracujá, incluindo mercados, exportação e estratégias para manter a competitividade, como o papel da agroindústria. À tarde, a Arena de Negócios promove a aproximação entre produtores e empresas, incentivando parcerias e oportunidades comerciais. O dia se encerra com uma análise sobre o presente e o futuro da passicultura em Santa Catarina.

Foto: Reprodução/Secom SC

Nos dias 13 e 14, a programação segue no Centro de Treinamento da Epagri em Araranguá (Cetrar), com o VI Encontro Técnico da Cultura do Maracujazeiro. O evento reúne pesquisadores, extensionistas e demais técnicos para apresentar avanços em melhoramento genético, manejo, irrigação, nutrição de plantas, controle de pragas e doenças, além de custos de produção. Entre os destaques estão estudos sobre resistência a viroses, uso de porta-enxertos adaptados ao frio e ferramentas genômicas aplicadas ao desenvolvimento de novos cultivares.

O terceiro dia será dedicado a um fórum estratégico, com foco no planejamento da pesquisa, da extensão rural e da organização da cadeia produtiva. “O objetivo é alinhar ações e identificar desafios para ampliar a adoção de tecnologias e impulsionar o desenvolvimento do setor nos próximos anos’. afirma Petry.

Produção em SC

Santa Catarina é o terceiro maior produtor nacional de maracujá, com produção estimada em 55 mil toneladas. A área plantada é de aproximadamente dois mil hectares, com mais de mil famílias atuando diretamente no cultivo da fruta. A região Sul catarinense concentra 90% da produção, com destaque para os municípios de Sombrio e São João do Sul. A produção catarinense é majoritariamente voltada ao maracujá-azedo, destinado tanto ao consumo in natura quanto à indústria de sucos e polpas.

Além de atender ao mercado interno, o maracujá tem potencial de expansão em nichos de maior valor agregado, impulsionado pela crescente demanda por alimentos saudáveis e produtos derivados. “Nesse contexto, a adoção de tecnologias, como manejo adequado, irrigação, melhoramento genético e controle fitossanitário tem sido fundamental para aumentar a produtividade e a qualidade dos frutos, garantindo maior rentabilidade aos produtores”, enfatiza o coordenador dos encontros, Henrique Petry.

Serviço

O quê: Encontro de Passicultores de SC e VI Encontro Técnico da Cultura do Maracujazeiro

Quando: 12, 13 e 14 de maio de 2026

Onde: Dia 12 no Centro de Eventos Panela de Barro, em Sombrio; dias 13 e 14 no Centro de Treinamento da Epagri em Araranguá

Mais informações e entrevistas:

Henrique Petry, pesquisador da Epagri e coordenador do evento, (51) 99138-3565

Informações para a imprensa:

Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri, (48) 3665-5407/99161-6596