OAB de Tenente Portela Participa de Debate sobre Segurança na Fenasoja 2026

A OAB Subseção de Tenente Portela participou do 1º Seminário de Segurança e Desenvolvimento da Fronteira Noroeste, realizado durante a Fenasoja 2026.

A convite do Coronel Rafael Luft, o presidente da subseção, Jerônimo T. dos Santos, integrou o painel que discutiu desde a vigilância territorial até a proteção de gênero.

Em sua fala, Santos enfatizou que a Ordem atua como parceira fundamental dos órgãos de segurança, sem abrir mão da defesa intransigente das prerrogativas da advocacia e das garantias constitucionais em espaços de formação técnica.







Dr Jerônimo Thorstenberg dos Santos, Coronel Rafael Luft e Dr Renê Schubert Júnior (Foto: Divulgação OAB Tenente Portela)





A presença ativa da subseção portelense também serviu para dar continuidade às pautas levadas ao Secretário Estadual de Segurança, Coronel Mário Ikeda.

A entidade pontuou que a futura ponte sobre a BR-163, conectando o Noroeste gaúcho a Santa Catarina, transformará a dinâmica local, exigindo investimentos imediatos em policiamento.

Ao lado de lideranças como o Coronel Rodrigo Schoenfeldt e o presidente da OAB Santa Rosa, Renê Junior, a subseção reafirmou seu compromisso com o fortalecimento institucional e o desenvolvimento seguro de toda a microrregião.







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