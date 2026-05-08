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IA impulsiona transformação no setor de alimentação

Especialista explica como ferramentas de gestão e inteligência artificial estão se tornando essenciais para a competitividade de bares, restaurante...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/05/2026 às 16h37
IA impulsiona transformação no setor de alimentação
Renato Almeida

A transformação digital deixou de ser um diferencial e passou a ser condição de sobrevivência para bares, restaurantes e operações de delivery no Brasil. O uso de inteligência artificial (IA) e ferramentas de gestão tem se consolidado como parte da rotina dos empreendedores, funcionando como suporte estratégico para decisões mais precisas, aumento de ticket médio e eficiência operacional. Um estudo realizado pelo Sebrae Nacional revela que 44% dos empreendedores brasileiros já utilizaram algum tipo de IA. O uso é mais intenso entre empresas de pequeno porte, com 65% de adesão, seguido pelos microempreendedores individuais, com 35%. Os dados reforçam que a tecnologia deixou de ser restrita às grandes redes e começa a se democratizar entre negócios de menor escala.

De acordo com Renato Almeida, CEO da Consumer, o setor de alimentação e delivery tem vivido um momento de transformação digital, no qual a IA e a automação deixam de ser conceitos abstratos para se tornarem ferramentas diárias de performance. "Se antes a digitalização era vista como um diferencial, hoje ela é essencial para a sobrevivência e competitividade do setor. Além disso, está na hora de democratizar esse acesso a todos os negócios brasileiros", avalia.

Nesse contexto, iniciativas como o evento "Transforme seu Restaurante com IA", promovido pela Consumer em parceria com o Sebrae, surgem para ampliar o acesso à tecnologia. O encontro, que ocorreu no dia 27 de abril na unidade Santo Amaro do Sebrae, em São Paulo, foi gratuito e teve como objetivo mostrar na prática como a integração entre gestão inteligente e automação pode impactar diretamente a operação e a experiência do cliente.

"Não é um evento sobre o futuro, mas sobre o agora: como o empreendedor pode usar essas ferramentas hoje para transformar a realidade do seu negócio. Além disso, vamos apresentar novidades da próxima versão do sistema, o Consumer 16, que traz essas tecnologias de maneira prática para a mão do empreendedor", destaca Almeida.

Segundo o executivo, eventos como este também contribuem para democratizar o acesso à tecnologia. "Ao levar informação técnica de forma acessível e contar com parcerias estratégicas, como o Sebrae, conseguimos profissionalizar o pequeno empreendedor e mostrar que a tecnologia de ponta não é exclusividade das grandes redes; ela está disponível e é viável para o restaurante de bairro, permitindo que ele compita em igualdade de condições no mercado", compartilha o executivo.

Uso da tecnologia na correção de erros de gestão

Um levantamento realizado pela Hubina e divulgado pelo Jornal do Povo Paraná aponta que empresas que adotaram IA em alguma etapa de suas rotinas reduziram até 60% dos erros operacionais. Além disso, a automação de tarefas administrativas gerou redução de até 50% no tempo gasto em atividades rotineiras.

"Os principais problemas combatidos com o uso da tecnologia são as decisões baseadas em feeling, que passam a ser substituídas por dados reais sobre o que vende e o que dá lucro. Nesse sentido, a ineficiência operacional corrigida pela automação elimina erros de anotação e atrasos na cozinha, por exemplo. O baixo ticket médio também pode ser revertido com sugestões automatizadas de complementos, além de diminuir o desperdício de estoque com controle rigoroso via sistema", explica Almeida.

O executivo destaca que a Consumer está empenhada em oferecer soluções que simplifiquem a complexidade da gestão. "Nosso papel é fornecer uma ferramenta inteligente e integrada, que une o atendimento no salão, o delivery e a gestão financeira em um só lugar. Focamos em criar soluções que permitam ao dono do restaurante concentrar-se na comida e na experiência do cliente, enquanto nossa tecnologia cuida da automação e do fornecimento de dados para decisões estratégicas", afirma.

Para os próximos anos, a expectativa é de evolução acelerada da IA aplicada ao setor de alimentação. "Em um futuro mais próximo do que imaginamos, será possível ver hiperpersonalização e maior capacidade preditiva. Veremos sistemas que não apenas registram vendas, mas que preveem a demanda da próxima semana com base no clima e histórico, otimizando o estoque automaticamente", sustenta.

"Além disso, a interface com o cliente será cada vez mais fluida, com atendimentos automatizados via IA que entendem o comportamento de consumo e oferecem exatamente o que o cliente deseja, elevando a experiência a um novo patamar de eficiência", projeta Almeida.

Para saber mais, basta acessar: https://consumer.com.br/﻿

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