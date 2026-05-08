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IA e outras tecnologias podem ser aliadas na educação

Manoel Dantas, fundador e CEO da Clickideia, defende uma transformação digital responsável, ética e pedagogicamente orientada. Ele ressalta que a I...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/05/2026 às 16h00
IA e outras tecnologias podem ser aliadas na educação
Divulgação Clickideia

Como fazer com que a inteligência artificial (IA) e outras tecnologias tenham um impacto positivo na educação? Esse será um dos temas discutidos na Bett Brasil 2026, de 5 a 8 de maio, em São Paulo (SP). O evento é considerado o maior encontro de educação e tecnologia da América Latina e terá a participação da Clickideia, ecossistema educacional com mais de 25 anos de atuação.

Manoel Dantas, fundador e CEO da Clickideia, explica que o objetivo é levar ao evento a visão de que a tecnologia na educação deve ser um meio para ampliar equidade e fortalecer o protagonismo dos professores e alunos.

Ele defende uma transformação digital responsável, ética e pedagogicamente orientada, que respeita a diversidade das redes brasileiras e apoia processos reais de aprendizagem. Dantas, no entanto, alerta que a tecnologia tende a avançar mais rapidamente do que a capacidade das redes de ensino de utilizá-la de forma estratégica e pedagógica.

A IA, por exemplo, já é usada por sete a cada dez estudantes do ensino médio no Brasil, mas apenas 32% relatam ter recebido orientações sobre como utilizá-la. O dado consta na 15ª edição da TIC Educação, pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br).

"É importante ter em mente que a IA possui um papel relevante, porém complementar. Ela não substitui o professor, mas potencializa o seu trabalho. Além disso, pode contribuir para a personalização das trajetórias de aprendizagem e para gerar diagnósticos mais precisos, ao identificar defasagens de aprendizagem e necessidades específicas dos estudantes. Trata-se de uma ferramenta potente, que deve ser orientada por princípios éticos, pedagógicos e de equidade", acredita Dantas.

O Brasil, na visão do CEO da Clickideia, tem vários desafios estruturais e educacionais, que incluem desigualdades de acesso e infraestrutura, formação docente, integração curricular, proteção de dados e limitações na capacidade institucional, frequentemente marcada por equipes reduzidas e pressão por respostas imediatas.

Ele ressalta a necessidade de promover a integração entre inteligência humana, coletiva e artificial dentro da sala de aula, um dos temas que norteiam a edição deste ano da Bett Brasil. Para Manoel Dantas, a integração se concretiza de forma positiva quando o professor atua como curador e mediador do processo de aprendizagem, utilizando a IA para planejar, adaptar e enriquecer atividades.

"Nesse contexto, os estudantes assumem um papel ativo, como produtores de conhecimento, e não apenas consumidores de respostas automatizadas. Esse movimento se fortalece por meio de práticas colaborativas que envolvem investigação, criatividade e resolução de problemas, com a IA atuando como suporte, oferecendo sugestões, simulações, feedback imediato e recursos de acessibilidade", sustenta.

E tudo isso deve estar sustentado por uma cultura digital crítica, que permita aos estudantes avaliar fontes, reconhecer vieses e utilizar a tecnologia de forma ética e responsável, avalia o especialista. Sem uma estratégia pedagógica clara, a tecnologia deixa de ser investimento e passa a ser custo. Entre os principais riscos, Dantas cita o aprofundamento das desigualdades e o uso superficial ou meramente instrumental, sem impacto significativo na aprendizagem — como quando o aluno apenas copia as respostas dadas por uma IA generativa.

O CEO da Clickideia afirma que há evidências de ganhos quando soluções digitais são implementadas de forma integrada e com intencionalidade pedagógica. No Maranhão, por exemplo, a inclusão de tablets, internet e programas educativos em escolas possibilitou aulas mais atrativas e uma compreensão do conteúdo mais crítica por parte dos alunos. A conclusão foi obtida por publicações na plataforma do Governo do Estado do Maranhão, por meio do programa Tô Conectado.

"Redes de ensino que articulam boas ferramentas, formação docente e acompanhamento sistemático têm registrado avanços na personalização das trajetórias de aprendizagem, maior engajamento dos estudantes e feedbacks mais ágeis e precisos, permitindo intervenções pedagógicas mais oportunas", complementa Manoel Dantas.

Para saber mais, basta acessar: https://home.clickideia.com.br/﻿

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