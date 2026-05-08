Sexta, 08 de Maio de 2026
9°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pesquisa analisa os desafios do trabalho remoto no Brasil

Estudo desenvolvido por especialistas do Insper detalha quais são os desafios e oportunidades do trabalho remoto no Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/05/2026 às 15h25
Pesquisa analisa os desafios do trabalho remoto no Brasil
YorKun Cheng / Unsplash

Pesquisa elaborada pelo Núcleo de Estudos de Comportamento e Gestão de Pessoas do Insper detalha como o modelo de trabalho remoto, amplamente adotado durante a pandemia, ainda gera debates no mercado brasileiro.

Segundo o estudo, embora muitas empresas tenham iniciado movimentos para ampliar a presença física nos escritórios, os trabalhadores demonstram resistência a abandonar completamente o home office. A análise produzida pelo Insper no segundo semestre de 2025 mostra como essa mudança tem impactado a relação entre profissionais e organizações.

O levantamento ouviu trabalhadores de diferentes setores e níveis de carreira e aponta que o formato híbrido, formato que combina dias no escritório com trabalho remoto, continua sendo o modelo padrão entre empresas brasileiras. A pesquisa indica que a experiência adquirida nos últimos anos mudou as expectativas dos profissionais sobre flexibilidade e qualidade de vida no trabalho.

Conforme analisado pelos pesquisadores do Insper, grande parte dos funcionários passou a considerar a possibilidade de trabalhar de casa como um benefício relevante. Por isso, decisões corporativas que eliminam totalmente essa alternativa podem provocar insatisfação e até estimular a busca por novas oportunidades no mercado.

Os dados mostram que, quanto maior a frequência atual de trabalho remoto, maior tende a ser a resistência ao retorno integral ao escritório. Entre os profissionais que trabalham a maior parte da semana em casa, a disposição para permanecer na empresa diminui quando a flexibilidade é retirada. Conforme apuração feita pelo Insper, mesmo entre aqueles que adotam o modelo híbrido com poucos dias remotos, a possibilidade de perder esse benefício já é vista com cautela.

Tecnologia auxilia trabalhadores que atuam em regime home office

O avanço do trabalho remoto também impulsionou o uso de ferramentas digitais voltadas à comunicação e à gestão de tarefas. De acordo com a plataforma colaborativa francesa Wimi Teamwork, entre as soluções usadas por empresas com times alocados em diferentes regiões e que precisam enviar arquivos de grande porte, há soluções que auxiliam esses trabalhadores que atuam em regime home office.

Esse tipo de tecnologia se tornou um apoio importante para empresas que mantêm funcionários em diferentes cidades ou países, permitindo que documentos, relatórios e conteúdos multimídia circulem sem grandes barreiras técnicas.

Entre as ferramentas que foram recomendadas para esse tipo de atividade aparece a startup TransferNow, que, segundo a empresa, oferece um serviço online para compartilhar documentos pesados de forma rápida e segura.

A proposta da empresa é facilitar o envio de materiais que normalmente ultrapassam o limite de anexos de e-mail, como arquivos mais pesados, vídeos grandes ou projetos gráficos, algo comum em tarefas realizadas por equipes que trabalham à distância.

Mudança cultural nas empresas e as possibilidades para o futuro do trabalho

Ainda sobre o estudo publicado pelo Insper, o cenário revela uma transformação cultural nas organizações e na cultura dos trabalhadores da atualidade. Antes da pandemia, o trabalho remoto ainda era limitado em muitas áreas. Com a necessidade de adaptação rápida naquele período, empresas investiram em ferramentas digitais e processos que permitiram manter equipes produtivas fora do escritório.

Esse aprendizado acabou redefinindo a forma como muitos profissionais enxergam o trabalho. A redução do tempo gasto em deslocamentos, maior autonomia para organizar a rotina e a possibilidade de equilibrar compromissos pessoais e profissionais estão entre os fatores frequentemente citados como vantagens do home office.

Ao mesmo tempo, empresas que defendem o retorno presencial apontam benefícios relacionados à colaboração, à integração das equipes e à cultura corporativa. A convivência no ambiente físico, segundo alguns executivos, pode facilitar a troca de ideias e acelerar processos de decisão.

Na avaliação dos pesquisadores, a tendência é que o mercado de trabalho brasileiro continue buscando equilíbrio entre produtividade e flexibilidade. Em vez de uma escolha definitiva entre presencial ou remoto, muitas organizações devem apostar em modelos intermediários que combinem os dois formatos.

O desafio, segundo especialistas, está em estruturar políticas claras e coerentes com as expectativas dos profissionais. Empresas que conseguirem adaptar seus modelos de trabalho às novas demandas do mercado podem ter vantagem na retenção de talentos e na construção de equipes mais engajadas.

Nesse cenário, o debate sobre trabalho remoto deixa de ser apenas uma questão operacional e passa a fazer parte da estratégia das organizações em um mercado cada vez mais competitivo e digital.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Luís Carlos Gonçalves
Tecnologia Há 46 minutos

Tecnologia redefine pesquisa e exploração mineral

Digitalização de processos e uso de plataformas em nuvem transformam coleta e análise de dados geológicos, ampliando eficiência e reduzindo impacto...

 Renato Almeida
Tecnologia Há 1 hora

IA impulsiona transformação no setor de alimentação

Especialista explica como ferramentas de gestão e inteligência artificial estão se tornando essenciais para a competitividade de bares, restaurante...

 Divulgação Clickideia
Tecnologia Há 2 horas

IA e outras tecnologias podem ser aliadas na educação

Manoel Dantas, fundador e CEO da Clickideia, defende uma transformação digital responsável, ética e pedagogicamente orientada. Ele ressalta que a I...

 Agência karambola
Tecnologia Há 3 horas

Advogada especialista alerta médicos para riscos na atuação

Levantamentos recentes apontam crescimento de processos contra médicos, enquanto novo marco regulatório do Conselho Federal de Medicina (CFM) passa...

 Imagem de divulgação (Envato)
Tecnologia Há 4 horas

Global 384 busca liderança em infraestrutura financeira

Com novo nome, empresa que nasceu no microcrédito expande sua oferta de soluções financeiras digitais e reforça estratégia de atuação em infraestru...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. Máx. 16°
14° Sensação
1.94 km/h Vento
60% Umidade
100% (14.67mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sábado
11°
Domingo
12°
Segunda
16°
Terça
20°
Quarta
20°
Últimas notícias
Entretenimento Há 5 minutos

Tecnisa promove encontro para troca de figurinhas de futebol
Câmara Há 5 minutos

Comissão aprova ampliação do acesso de professores a livros de sua área de atuação
Câmara Há 5 minutos

Comissão aprova inclusão do estudo de inteligência artificial na educação básica
Política Há 5 minutos

Dosimetria: Alcolumbre promulga lei que beneficia condenados pelo 8/1
Tecnologia Há 40 minutos

Tecnologia redefine pesquisa e exploração mineral

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 -0,80%
Euro
R$ 5,76 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 415,797,79 +0,43%
Ibovespa
184,108,30 pts 0.49%
Mega-Sena
Concurso 3005 (07/05/26)
17
23
29
30
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7019 (07/05/26)
06
11
42
62
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3679 (07/05/26)
01
02
03
07
08
10
11
13
14
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2920 (06/05/26)
01
09
14
43
44
49
51
54
55
57
79
82
87
90
91
92
93
97
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2953 (06/05/26)
01
11
28
30
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias