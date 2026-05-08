Operação interestadual mira grupo ligado ao tráfico e cumpre mandados em Cruz Alta

O Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), participou nesta sexta-feira (8) de uma operação coordenada pelo Ministério Público de Santa Catarina para combater uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e outros crimes. A ofensiva ocorreu em Cruz Alta, no Noroeste gaúcho, além de ações simultâneas em Itajaí, no litoral catarinense.

Com apoio da Brigada Militar, foram executados dois mandados de busca e apreensão no município gaúcho. Conforme as investigações, os suspeitos atuariam oferecendo apoio logístico à facção, auxiliando no armazenamento, transporte e distribuição de entorpecentes.

De acordo com os investigadores, um dos alvos teria posição de comando dentro de um grupo criminoso com atuação no Rio Grande do Sul e ligação com facção originária de São Paulo. O coordenador estadual do GAECO/MPRS, Rogério Meirelles Caldas, destacou que a integração entre os órgãos reforça o combate ao crime organizado e fortalece a cooperação entre os Ministérios Públicos estaduais.

Batizada de “Operação Fronteira Sul”, a ação busca desarticular uma estrutura criminosa investigada por comandar o tráfico de drogas e delitos associados, inclusive a partir do sistema prisional catarinense. A investigação é conduzida pela 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Brusque, com atuação conjunta do Grupo Estadual de Enfrentamento a Facções Criminosas (GEFAC) e do GAECO de Santa Catarina.

Durante a apuração, o principal investigado teria sido flagrado portando armas, utilizando colete balístico com identificação policial e roupas semelhantes às usadas por forças de segurança do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. As buscas tiveram como objetivo recolher documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais que possam auxiliar no avanço das investigações e na identificação de novos envolvidos no esquema criminoso.

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