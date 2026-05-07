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Convênio de R$ 4,2 milhões garante reforma de centro estadual de diagnóstico e pesquisa em saúde animal de Eldorado do Sul

O Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Saúde Animal Desidério Finamor (IPVDF), da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
07/05/2026 às 22h20
Convênio de R$ 4,2 milhões garante reforma de centro estadual de diagnóstico e pesquisa em saúde animal de Eldorado do Sul
Cerimônia foi realizada em Porto Alegre e incluiu entrega de veículos para o instituto -Foto: Divulgação Seapi

O Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Saúde Animal Desidério Finamor (IPVDF), da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em Eldorado do Sul, vai ser reformado. A garantia veio na tarde desta quinta-feira (7/5), quando foi assinado o aditivo ao Convênio Eventos Climáticos entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e a Seapi. Os recursos do governo federal para a obra são de R$ 4,2 milhões, com contrapartida de R$ 200 mil do Estado.

A cerimônia, realizada na Superintendência de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (SFA/RS), em Porto Alegre, contou com a presença do ministro do Mapa, André de Paula, e do Superintendente no Rio Grande do Sul, José Cleber Souza. O encontro também incluiu a entrega de quatro veículos van furgão para o Centro.

O secretário da Agricultura, Márcio Madalena, lembra das enchentes de 2024 e do apoio que o Rio Grande do Sul recebeu de 26 unidades da federação, da sociedade civil e do governo federal. “No momento em que Eldorado do Sul e o IPVDF são duramente afetados pelas enchentes, poder contar com o apoio do Ministério da Agricultura para a recuperação da estrutura física do Instituto é muito importante”, afirma.

Madalena também destaca a importância do IPVDF para o RS e para o país. “O status de zona livre de febre aftosa conquistado pelo Rio Grande do Sul e recentemente pelo Brasil é fruto de um trabalho de muitas décadas do instituto, que produziu a vacina oleosa contra a febre aftosa”, recorda.

O investimento será aplicado na reforma estrutural do IPVDF, cujo prédio histórico, com mais de 75 anos, foi bastante impactado pelas enchentes de 2024. “Vamos fazer a readequação das áreas dos laboratórios visando à resiliência climática e à modernização das estruturas internas. A meta é transformar IPVDF uma das estruturas mais robustas de diagnóstico em saúde animal da América do Sul”, diz o diretor do IPVDF, José Reck.

Segundo Reck, o investimento vai ser um grande divisor de águas na história recente do instituto, permitindo um salto na capacidade de atendimento e prestação de serviços para a sociedade.

Veículos

Nesta quinta, também por meio do convênio, foram entregues quatro veículos van furgão, no valor de R$ 1,79 milhões. Ao todo, já foram adquiridos 64 veículos para a renovação da frota do Centro.

Além dos veículos, a parceria contempla a aquisição de equipamentos de informática e tecnologia, mobiliário e a contratação de serviço para desenvolvimento de software. O valor total do convênio é de R$ 26,484 milhões, sendo R$ 25 milhões de repasse federal e R$ 1,484 milhão de contrapartida estadual.

Texto: Maria Alice Lussani/Ascom Seapi
Edição: Secom

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