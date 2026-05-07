Vista Gaúcha Celebra Inauguração do Centro de Convivência Darci Locatelli

Na tarde desta quinta-feira, 7 de maio, o município de Vista Gaúcha realizou a inauguração oficial do Centro de Convivência Darci Locatelli. O ato marcou um momento considerado histórico para o município, reunindo uma expressiva comitiva de lideranças políticas, comunitárias e regionais, que acompanharam a entrega do novo espaço voltado ao bem-estar e à integração social da população.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Claudemir José Locatelli e do vice-prefeito André Danetti, além do secretário de Assistência Social, Joelmir Lopes, e demais integrantes do governo municipal. Também estiveram presentes a presidente do Hospital Santo Antônio, Mirna Braucks, representantes da Defesa Civil e lideranças da área da saúde.

O evento reuniu ainda prefeitos e vice-prefeitos de municípios da região, além de representantes da imprensa regional. Entre os convidados, estiveram os grupos de idosos da terceira idade, que tiveram participação destacada na solenidade.

O Centro de Convivência foi apresentado como um complexo voltado ao lazer, à saúde e à convivência social, com funcionamento previsto de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. A estrutura conta com piscina, cancha de bocha e salão de baile, além de salas destinadas à realização de oficinas e atividades diversas.

O espaço também dispõe de uma ampla cozinha com churrasqueira, projetada para a realização de eventos e encontros comunitários, fortalecendo a integração entre os diferentes grupos atendidos.

Durante a inauguração, o prefeito Claudemir José Locatelli destacou a relevância da obra para o município, afirmando que o espaço atende a uma demanda antiga da população e representa um investimento voltado à melhoria da qualidade de vida dos moradores.

O novo centro passa a ter papel importante nas ações de assistência social do município, com atenção especial ao público idoso, oferecendo um ambiente estruturado para atividades de lazer, convivência e promoção da saúde física e mental. A entrega do espaço consolida um novo momento para as políticas sociais de Vista Gaúcha, ampliando as possibilidades de uso comunitário e fortalecendo o convívio social







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp