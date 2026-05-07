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Nove em cada dez amostras de vegetais analisadas pela Cidasc estão em conformidade quanto a resíduos de agrotóxicos

Foto: DivulgaçãoDesde 2010, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) coordena o Programa de Controle de Resíduo...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
07/05/2026 às 16h23
Nove em cada dez amostras de vegetais analisadas pela Cidasc estão em conformidade quanto a resíduos de agrotóxicos
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação

Desde 2010, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) coordena o Programa de Controle de Resíduos de Agrotóxicos, uma ação que beneficia os consumidores catarinenses. Ao longo do ano, são coletadas amostras de hortifrutigranjeiros diretamente em propriedades rurais ou em pontos de venda, que são encaminhadas para análise laboratorial. No ano que passou, o índice de conformidade (ausência de resíduos ou resíduos dentro do limite permitido) foi de 89,36%. 

Este e outros resultados do programa serão apresentados no webinar que a Cidasc promove na sexta-feira, 8 de maio, em seu canal do Youtube. O evento é aberto ao público, bastando acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=a8O5y9lYHu8 . O palestrante será o engenheiro-agrônomo da Cidasc Matheus Mazon Fraga. 

O webinar é parte da programação do 4º Mês da Sanidade Animal e Vegetal. Durante todo o mês de maio, a Cidasc promove atividades que destacam a importância dos cuidados sanitários para a produção agropecuária e para a sociedade catarinense. Com o slogan “Cidasc: o alimento seguro passa por aqui”, a edição deste ano enfatiza a Saúde Única, conceito que embasa as ações da Cidasc e que expressa a visão de que a saúde dos animais, das plantas, do meio ambiente e das pessoas são indissociáveis. 

O monitoramento de resíduos de agrotóxicos é um bom exemplo do impacto positivo das ações da companhia, nem sempre percebidos pelos consumidores. Em comparação com os primeiros anos do programa, é notável a evolução dos resultados. Em 2010, cerca de 6 em cada 10 amostras estavam em conformidade quanto à presença de resíduos e agora esta proporção é de nove em cada dez.  

O monitoramento de resíduos de agrotóxicos é benéfico para os consumidores, propiciando alimentos mais seguros para o consumo. Ademais, traz ganhos ao produtor pois o uso de agrotóxicos de forma correta permite alcançar melhores resultados e até reduzir o desperdício de insumos.

Mais informações à imprensa:
Denise De Rocchi
Assessoria de Comunicação – Cidasc
Fone: (48) 3665 7000
[email protected]
www.cidasc.sc.gov.br
www.facebook.com/cidasc.ascom
https://www.instagram.com/cidascoficial/
Ouvidoria: 0800 644 8500

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