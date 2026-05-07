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Gurias do Yucumã promovem 1ª Rústica dos Passarinhos em Tenente Portela

Evento esportivo acontece em junho com percursos para todas as idades, premiação em dinheiro e homenagens a personalidades locais e defensores da fauna.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
07/05/2026 às 11h24 Atualizada em 07/05/2026 às 12h03
Gurias do Yucumã promovem 1ª Rústica dos Passarinhos em Tenente Portela
(Foto: Gurias do Yucumã/Divulgação)

No próximo dia 3 de junho, as ruas de Tenente Portela serão palco da 1ª Rústica dos Passarinhos. O evento, organizado pelo time Gurias do Yucumã, promete reunir atletas de todas as idades em uma celebração que une o esporte à preservação da fauna local. A largada está agendada para as 08h30, em frente à Prefeitura Municipal.
Categorias para todas as idades
A organização definiu categorias criativas, nomeadas em homenagem a aves da região, garantindo a participação desde crianças até idosos:
Beija-Flor: Até 08 anos (Percurso de 100 metros)
Canarinho: 09, 10 e 11 anos (Percurso de 300 metros)
Curuira: 12, 13 e 14 anos (Percurso de 600 metros)
Bem-te-vi: 15 e 16 anos (Percurso de 900 metros)
Sabiá: 17 a 20 anos (Percurso de 1.200 metros)
Quero-Quero: Categoria principal (Percurso de 10km)
Papagaio: Idosos acima de 50 anos (Percurso de 100 metros)
Premiação e Homenagens
Todos os participantes que completarem a prova receberão medalhas. Para a categoria Quero-Quero, haverá premiação em dinheiro e medalhas para os três primeiros colocados, tanto no masculino quanto no feminino, com valores que variam de R$ 100,00 a R$ 250,00.
O evento também carrega um forte tom emocional, prestando homenagens in memoriam aos locutores da Rádio Municipal: Valdemir R. do Nascimento, João Leopoldo Diel e Tabamel. Além disso, serão homenageados os defensores dos pássaros, Gringo da AABB e Nilton Braucks.
Inscrições
Os interessados em participar devem entrar em contato para realizar a inscrição através do telefone/WhatsApp (55) 99181-1846, com Ildo Scapini. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Tenente Portela e da Escola General Osório.

O jornalismo da Rádio Província buscou contato direto com o presidente do clube e organizador do evento, Ildo Scapini, na qual destacou que já tem 600 inscritos para e o objetivo é chegar a 100 inscritos.
O evento será aberto ao público com premiações diversificadas .



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