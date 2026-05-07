Operação da Polícia Civil tem desdobramento em Santo Augusto

Uma ação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul resultou na prisão de 10 pessoas na manhã desta quinta-feira (7), durante uma ofensiva contra um suposto esquema de fraude envolvendo a Três Tentos Agroindustrial S/A, em Cruz Alta.

Batizada de Operação Romaneio, a investigação é conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e também teve desdobramentos nos municípios de Santo Augusto, Boa Vista do Cadeado e Panambi.

Conforme a polícia, o grupo investigado é suspeito de provocar um prejuízo superior a R$ 6 milhões por meio da criação de documentos falsos relacionados à entrega de grãos.

Esquema utilizava dados de cargas reais

Segundo a Draco, funcionários reutilizavam informações verdadeiras de pesagem de caminhões para gerar novos romaneios fraudulentos — documentos que registram o transporte e recebimento de cargas.

De acordo com o delegado Ricardo Drum Rodrigues, após a entrada de uma carga legítima, os dados eram manipulados com alteração de placas e inclusão de produtores fictícios, simulando operações inexistentes que posteriormente eram faturadas.

Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e medidas judiciais para bloqueio de bens e valores dos investigados.

Em Santo Augusto, equipes da Polícia Civil auxiliaram no cumprimento de ordens judiciais no bairro Getúlio Vargas, conforme informou o delegado Bruno Chaves.

Auditoria interna revelou irregularidades

As suspeitas surgiram após uma auditoria interna realizada pela própria empresa, que identificou inconsistências nos registros e comunicou o caso às autoridades.

A investigação começou há cerca de um mês e, segundo a polícia, exigiu rapidez nas medidas judiciais devido ao fato de alguns investigados ainda atuarem na empresa até poucos dias atrás.

Em nota oficial, a Três Tentos Agroindustrial S/A informou que mantém política de tolerância zero contra práticas ilícitas e reforçou o compromisso com a ética, a transparência e a colaboração com os órgãos responsáveis pela apuração do caso.

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