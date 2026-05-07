Biblioteca Pública de Derrubadas conquista reconhecimento estadual e nacional

A Biblioteca Pública de Derrubadas alcançou um novo marco para a área cultural e educacional do município ao garantir reconhecimento junto aos sistemas estadual e nacional de bibliotecas públicas.
Além de já estar cadastrada no Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Rio Grande do Sul, a instituição agora também passa a fazer parte oficialmente do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, ligado ao Ministério da Cultura.
As certificações confirmam o compromisso da biblioteca com o estímulo à leitura, a democratização do acesso ao conhecimento, a valorização cultural e o incentivo à formação de novos leitores.
Com a inclusão nos dois sistemas, o município amplia as possibilidades de participação em programas, projetos e parcerias voltadas ao fortalecimento das bibliotecas públicas, contribuindo para o desenvolvimento de ações educacionais e culturais na comunidade.
