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Desfile marca os 152 anos de Palmeira das Missões com homenagem à cultura missioneira.

Evento reuniu escolas, entidades, forças de segurança e comunidade em celebração à história e às tradições do município.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ramon Mendes / Jornalismo RP
07/05/2026 às 09h27
Desfile marca os 152 anos de Palmeira das Missões com homenagem à cultura missioneira.
(Foto: Ramon Mendes / Rádio Palmeira)

O município de Palmeira das Missões comemorou, na manhã desta quarta-feira (06), os 152 anos de emancipação político-administrativa com a realização do tradicional desfile cívico-cultural na Rua Major Novais.

A programação reuniu instituições de ensino, entidades locais, grupos tradicionalistas e forças de segurança, destacando a trajetória histórica da cidade e o legado das Missões Jesuíticas no Rio Grande do Sul.

Neste ano, o evento teve como tema “Palmeira Missioneira: a história de Palmeira e o legado das Missões”, integrando as atividades alusivas aos 400 anos das Missões Jesuíticas gaúchas. O lema escolhido para a edição reforçou a forte ligação cultural do município com a produção e a tradição da erva-mate.

As atividades começaram por volta das 8h45min com o desfile das viaturas das corporações de segurança sediadas no município. Participaram integrantes do 39º Batalhão de Polícia Militar, Pelotão Rodoviário da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e Polícia Penal.

Também marcaram presença representantes do Conselho Tutelar e do movimento escoteiro, com participação dos grupos Cacique Sepé Tiarajú e Sentinelas da Palmeira.

Escolas levam história e tradição para a avenida

As apresentações estudantis contaram com o apoio de bandas marciais de instituições de ensino do município, além da participação de diversas escolas municipais, estaduais e entidades educacionais.

Entre os destaques estiveram a primeira participação da 20ª Coordenadoria Regional de Educação no desfile de aniversário da cidade e as homenagens voltadas à cultura missioneira e à história local.

O encerramento das apresentações ficou sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

Autoridades destacam avanços e projetos futuros

Durante a programação, autoridades municipais ressaltaram a importância da data para o desenvolvimento do município. O vice-prefeito Régis Lorenzoni citou projetos voltados à saúde, educação superior e expansão industrial.

Já o prefeito Evandro Massing destacou que o crescimento do município é resultado do trabalho construído ao longo das gerações e reforçou a importância de preservar a história local enquanto novos investimentos são projetados.

O desfile reuniu grande público ao longo da Rua Major Novais e integrou a programação oficial de aniversário de Palmeira das Missões.

 

 

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