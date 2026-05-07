Homem é preso em flagrante em Três Passos com cerca de 4.280 reais em dinheiro falso

A Brigada Militar de Três Passos realizou a prisão de um indivíduo na noite de quarta-feira(06/05).

Durante ações da Operação Cerco Fechado, policiais militares do 7° BPM, prenderam um homem portando cerca de 4.280,00 em *moedas falsas*, foi localizado também com o indivíduo duas buchas de cocaína.

O homem foi conduzido até a Polícia Federal de Santo para lavratura do Auto de prisão em flagrante.