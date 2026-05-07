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Homem é preso em flagrante em Três Passos com cerca de 4.280 reais em dinheiro falso

O homem foi conduzido até a Polícia Federal de Santo Angelo para lavratura do Auto de prisão em flagrante.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Comunicação Social 7º BPM
07/05/2026 às 07h35 Atualizada em 07/05/2026 às 07h47
Homem é preso em flagrante em Três Passos com cerca de 4.280 reais em dinheiro falso
(Foto: BM Divulgação)

A Brigada Militar de Três Passos realizou a prisão de um indivíduo na noite de quarta-feira(06/05).

Durante ações da Operação Cerco Fechado, policiais militares do 7° BPM, prenderam um homem portando cerca de 4.280,00 em *moedas falsas*, foi localizado também com o indivíduo duas buchas de cocaína.

O homem foi conduzido até a Polícia Federal de Santo para lavratura do Auto de prisão em flagrante.

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