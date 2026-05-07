Barra do Guarita: Polícia Civil apreende crack e cocaína durante operação e mulher é presa em flagrante

Na tarde desta quarta-feira, agentes das delegacias de Barra do Guarita, Miraguai e Tenente Portela, deram cumprimento a mandado de busca e apreensão no município de Barra do Guarita, expedido pela Comarca de Tenente Portela.

Durante as diligências, os policiais localizaram e apreenderam 32 pedras de crack e oito buchas de cocaína já embaladas e prontas para a comercialização, além de 3 porções de cocaína a serem fracionadas.