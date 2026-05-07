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Barra do Guarita: Polícia Civil apreende crack e cocaína durante operação e mulher é presa em flagrante

Durante diligências, polícia encontra crack e cocaína, a mulher foi presa em flagrante

Por: Andre Eberhardt Fonte: Polícia Civil
07/05/2026 às 07h24
Barra do Guarita: Polícia Civil apreende crack e cocaína durante operação e mulher é presa em flagrante
(Foto: Divulgação)

Na tarde desta quarta-feira, agentes das delegacias de Barra do Guarita, Miraguai e Tenente Portela, deram cumprimento a mandado de busca e apreensão no município de Barra do Guarita, expedido pela Comarca de Tenente Portela.

Durante as diligências, os policiais localizaram e apreenderam 32 pedras de crack e oito buchas de cocaína já embaladas e prontas para a comercialização, além de 3 porções de cocaína a serem fracionadas.

Diante dos fatos, a suspeita foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência, demais procedimentos legais e, posteriormente, ao presídio onde permanece à disposição da justiça.



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