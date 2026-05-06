Anitápolis realiza I Festival do Chuchu na sexta-feira

Município é o maior produtor da hortaliça em Santa Catarina – Foto: Aires Mariga / Epagri

Na sexta-feira, 8 de maio, o município de Anitápolis sedia o I Festival do Chuchu. O evento ocorre entre 8h30 e 13h30, no salão da igreja católica. A programação é formada por concursos, palestra, exposição e almoço de confraternização. O evento é organizado pela Epagri, em parceria com a prefeitura de Anitápolis, Sicoob e Cresol.

Segundo Alice Maria Vieira Marçal Momm, extensionista social da Epagri, o Festival deve receber centenas de pessoas, entre produtores rurais e público em geral. A partir das 10h eles vão assistir à palestra que vai tratar de três temas: otimização, qualidade e rentabilidade; uso sustentável de defensivos; gestão de propriedade.

O evento vai contar também com concurso agrotécnico, onde serão premiados o chuchu mais pesado e o mais bonito. O objetivo é valorizar a produção local da hortaliça, destacando a qualidade, o manejo adequado e o potencial produtivo de Anitápolis. O concurso busca ainda incentivar a adoção de boas práticas agrícolas e de colheita.

Já o concurso gastronômico vai premiar as três melhores receitas que tenham chuchu como protagonista. Além de ingredientes e modo de preparo, o autor da vai precisar registrar o valor afetivo da receita. No quesito apresentação, serão avaliadas beleza, finalização e decoração do prato. Também serão julgadas a melhor harmonização de sabores e a inovação da proposta.

Município é campeão nacional de produtividade

Os dois concursos só aceitarão inscrições de moradores de Anitápolis, que é o maior produtor estadual da hortaliça. A extensionista da Epagri revela que o município alcança uma produtividade de 70 toneladas por hectare a cada safra, a maior do Brasil. “A liderança evidencia condições climáticas favoráveis, fertilidade do solo e tecnologias de produção eficientes”, pontua.

Entre as tecnologias de produção, destaque para o Sistema Plantio Direto de Hortaliças ( SPDH ). “O SPDH apresenta-se como importante alternativa para a constância da visita de insetos polinizadores, pois possibilita ambiente florido e livre de agrotóxicos”, contextualiza.

Foto: Reprodução/Secom SC

Anitápolis conta com 60 hectares de chuchu, cultivados por 50 famílias. “A participação de toda família na produção é um diferencial, pois o cultivo atrai jovens interessados na sucessão familiar devido às vantagens da produção sazonal (de dezembro a maio) e também mulheres que dedicam-se em acompanhar o crescimento das plantas e verificar a necessidade de adubação. No momento da colheita, a retirada do fruto é realizada com apoio da mão de obra familiar”, relata Alice.

O chuchu (sechium edule) pertence à família das cucurbitáceas e está entre as 10 hortaliças mais consumidas no Brasil, que é o maior produtor mundial. Em Santa Catarina, o chuchuzeiro é cultivado exclusivamente por agricultores familiares. A hortaliça, originária da América Central e do México, destaca-se como fonte de aminoácidos, potássio, antioxidantes e vitaminas A, C e do complexo B.

Informações para a imprensa

Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri

(48) 3665-5407/99161-6596