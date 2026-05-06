Atualização: Identificada a mulher encontrada morta na manhã desta quarta-feira (06) em Redentora

Uma mulher de 28 anos, identificada como Tamires Koch, foi localizada sem vida na manhã desta quarta-feira (6), dentro de sua residência no bairro 9 de Julho, em Redentora. Ela era mãe de dois filhos, uma adolescente de 12 anos e um menino de 5.

De acordo com informações repassadas pela autoridade policial responsável pela investigação, o corpo foi encontrado no interior do imóvel com um corte na região do pescoço, possivelmente causado por arma branca.

Até o momento, não há confirmação sobre quem teria cometido o crime. A Polícia Civil trabalha com diferentes hipóteses, incluindo a possibilidade de feminicídio, que ainda segue sob análise. A motivação e as circunstâncias do ocorrido também não foram esclarecidas.

O caso veio à tona por volta das 9h, quando um familiar, ao perceber a ausência da vítima no trabalho, decidiu ir até a casa e acabou encontrando a mulher já sem sinais vitais.

Há suspeitas de que o crime tenha ocorrido durante a madrugada. Ainda não foi possível confirmar se os filhos estavam na residência no momento do fato ou se presenciaram a ação.

Equipes do Instituto-Geral de Perícias (IGP) realizam levantamentos técnicos no local, enquanto a Polícia Civil segue com diligências para identificar o responsável e esclarecer o caso.

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