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Licor de whiskey americano chega ao mercado brasileiro

Com o crescimento do mercado de destilados no Brasil, empresas estrangeiras ampliam sua presença no país. Nesse contexto, a Jacobschild Whiskey pas...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/05/2026 às 18h18
Licor de whiskey americano chega ao mercado brasileiro
Jacobschild Whiskey

A expansão do mercado de bebidas destiladas no Brasil tem atraído a atenção de marcas internacionais e é neste cenário que a Jacobschild Whiskey, uma marca de  licor de whiskey com origem nos Estados Unidos, inicia sua operação no país, trazendo consigo uma receita desenvolvida em solo americano.

Leonardo Jacobschild, um advogado corporativo americano, é proprietário da marca Jacobschild Whiskey. Após sua mudança para o Brasil, Leonardo dedicou-se ao desenvolvimento e à introdução de sua marca ao mercado local. Além de sua atuação profissional, Jacobschild possui interesses em viagens, gastronomia e participação em eventos corporativos brasileiros.

O mercado de whiskey no Brasil tem demonstrado um crescimento notável nos últimos anos. Dados recentes indicam que o país se posiciona entre os maiores consumidores globais de uísque escocês, com um aumento de 22,8% no volume de exportações em 2024. Na América Central e do Sul, o mercado de uísque deve crescer a um CAGR de 7,68% de 2026 a 2034, impulsionado pela urbanização e aumento da renda disponível.

A tendência de sofisticação no setor de bebidas alcoólicas tem sido um fator determinante para a entrada de novos players no Brasil. O mercado brasileiro de destilados premium foi avaliado em aproximadamente US$ 77,92 bilhões em 2025, com projeções de atingir US$ 116 bilhões até 2033, apresentando um crescimento anual de 5,1%. Esse movimento é impulsionado por uma mudança no comportamento do consumidor, que tem priorizado a qualidade e a procedência dos produtos em detrimento do volume de consumo.

A história da Jacobschild Whiskey surgiu por meio da família de Leonardo nos Estados Unidos, na década de 1920, quando Jacobschild, o patriarca da família, era de uma pequena cidade em Oklahoma e queria fazer algo por seu grupo de amigos para que eles pudessem desfrutar de uma bebida e se divertir durante o período da Lei Seca. O idealizador da marca destaca: "Eu não faço whiskey, eu crio momentos".

A transição de Leonardo Jacobschild do direito corporativo para o setor de destilados reflete uma busca por alinhar competências de gestão com o desenvolvimento de produtos artesanais. A experiência no ambiente jurídico internacional contribui para a estruturação da operação da Jacobschild no Brasil, observando as regulamentações locais e as dinâmicas de importação. A chegada da marca ao país insere-se neste contexto de diversificação, em que receitas tradicionais americanas são adaptadas ao paladar e às demandas de um mercado em constante transformação.

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