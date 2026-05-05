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Prefeitura de Redentora alerta para invasão em número de celular institucional

Administração orienta moradores a ignorarem mensagens suspeitas até normalização do serviço

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
05/05/2026 às 09h09
Prefeitura de Redentora alerta para invasão em número de celular institucional
(Foto: MB Notícias)

Na manhã desta terça-feira (05), a Prefeitura de Redentora comunicou que o telefone celular utilizado pelo Executivo municipal e por algumas secretarias foi invadido por criminosos virtuais.

Segundo a nota divulgada, conteúdos irregulares podem estar sendo disparados a partir do número comprometido. Diante disso, a recomendação é que a população não abra anexos, evite acessar links e desconsidere qualquer mensagem recebida por esse contato até que a situação seja resolvida.

A Administração Municipal pede a colaboração dos cidadãos e destaca que já adotou providências para solucionar o problema e garantir novamente a segurança do canal oficial de comunicação.

 

 

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