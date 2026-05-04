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Governo de SC amplia investimentos no agro com entrega de equipamentos, novos programas e apoio à agricultura familiar

Fotos: Leo Munhoz/Secom GOVSCO Governo de Santa Catarina reforça as políticas públicas voltadas ao setor agropecuário com a entrega de equipamentos...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
04/05/2026 às 22h10
Governo de SC amplia investimentos no agro com entrega de equipamentos, novos programas e apoio à agricultura familiar
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Leo Munhoz/Secom GOVSC

O Governo de Santa Catarina reforça as políticas públicas voltadas ao setor agropecuário com a entrega de equipamentos agrícolas, a regulamentação da compra de alimentos da agricultura familiar, o lançamento do Programa Estadual de Controle dos Borrachudos e o incentivo às hortas escolares. As ações foram anunciadas pelo governador Jorginho Mello, nesta segunda-feira, 4, em evento na Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape).

“Estamos colocando as coisas para acontecer lá na ponta, onde o produtor precisa. É equipamento chegando, programa novo saindo do papel e apoio direto para melhorar a vida no campo. Nosso compromisso é seguir perto de quem trabalha e produz, fazendo o agro de Santa Catarina continuar forte. Além disso estamos reforçando esse programa em parceria com a Educação onde garantimos a aquisição de alimentos dos nossos produtores rurais, da nossa agricultura familiar”, destacou o governador Jorginho Mello.

Para o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort, as medidas ampliam a capacidade produtiva e fortalecem a agricultura familiar. “Essas ações chegam diretamente ao produtor rural e às comunidades, com mais estrutura no campo, ampliação de mercados para a agricultura familiar, melhoria da qualidade de vida e incentivo à educação alimentar”, afirma.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Equipamentos

Ao todo, foram entregues 56 equipamentos agrícolas, 39 municípios beneficiados, totalizando R$ 10,8 milhões, recursos de emendas parlamentares federal e estadual, em convênios com o Governo do Estado e Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária foi responsável pelo processo licitatório e pela aquisição.

O reforço chega ao campo com balança bovina, caminhão basculante, carreta agrícola basculante, colhedora de forragens (ensiladeira 1 linha), distribuidores de adubo (seco e líquido), grade niveladora, plantadeira 5 linhas, pulverizador canhão, roçadeira articulada, roçadeira para trator e trator agrícola cabinado 105 cv.

Os equipamentos têm como destino os municípios de Água Doce, Angelina, Atalanta, Aurora, Balneário Gaivota, Biguaçu, Bom Jardim da Serra, Campo Erê, Canelinha, Chapadão do Lageado, Coronel Freitas, Correia Pinto, Descanso, Doutor Pedrinho, Frei Rogério, Garuva, Grão Pará, Ilhota, Indaial, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Lontras, Luiz Alves, Major Gercino, Massaranduba, Morro Grande, Otacílio Costa, Penha, Pomerode, Santa Rosa do Sul, Sangão, São Bonifácio, São Domingos, São João Batista, São João do Sul, São José, Sombrio, Turvo, Urubici e Vargem.

Os convênios têm como indicações: senadora Ivete da Silveira, senadores Jorge Seif, Esperidião Amin e ex-senador Dário Berger; deputadas Federal Caroline De Toni, Ana Paula Lima, Geovania de Sá, deputados Federal Carlos Chiodini, Jorge Goetten, Rafael Pezenti, Valdir Cobalchini e ex-deputado Rodrigo Coelho. Na esfera estadual as indicações foram do deputado Neodi Saretta.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Alimentos da agricultura familiar

O governador Jorginho Mello assinou o decreto que regulamenta a compra de alimentos da agricultura familiar, estabelecendo a priorização de produtores locais e garantindo que, no mínimo, 30% das aquisições públicas sejam provenientes desse segmento.

A medida regulamenta a Lei nº 18.355/2022, que organiza as compras governamentais de produtos oriundos da agricultura familiar, da pesca artesanal e do empreendedor familiar rural, incluindo também suas organizações sociais.

O objetivo é fortalecer os empreendimentos familiares rurais, ampliar a participação da agricultura familiar nos processos de compra pública e promover a inclusão de pequenos agricultores, pescadores e organizações sociais no fornecimento de alimentos para o Estado.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Combate ao borrachudo em Santa Catarina

O Governo de Santa Catarina anunciou a operação do Programa Estadual de Controle dos Borrachudos para intensificar o combate do inseto, especialmente nas áreas rurais do Estado, é o único Estado do país a implantar essa iniciativa.

A ação coordenada pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) conta com a parceria dos municípios. Durante o evento foram assinados acordos de Cooperação Técnica com as prefeituras de Botuverá, Guabiruba, Rodeio e Blumenau. O governo do Estado  adquiriu 10 mil litros do larvicida biológico Bacillus thuringiensis israelensis (BTI), somando mais de R$ 2 milhões.  A previsão é atender até 135 cidades, com o  fornecimento de até 100 litros. 

A cooperação técnica estabelece responsabilidades compartilhadas. A Sape é responsável pelo fornecimento do insumo e pelo suporte técnico, a partir da identificação dos focos. Já os municípios deverão realizar a aplicação correta do produto, com segurança, além de encaminhar relatórios de acompanhamento das ações.

O projeto também prevê capacitação, monitoramento e ações de conscientização, reforçando o controle biológico do borrachudo e os benefícios para a saúde e o bem-estar da população catarinense.

Para aderir, as prefeituras devem formalizar o pedido pelos e-mails: [email protected] ou [email protected] e garantir que as equipes estejam capacitadas para a aplicação do produto.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Hortas do Saber

O Projeto “Hortas do Saber Cultivando Conhecimento e Sustentabilidade”, é realizado por meio da parceria da Sape com a Secretaria de Estado da Educação (SED). Para 2026 está prevista a distribuição de 100 mil pacotes de sementes de hortaliças às escolas estaduais.

“Quando falamos em educação, estamos falando também de formação para a vida. O projeto Hortas do Saber reforça esse compromisso ao levar para dentro das escolas uma experiência concreta de aprendizagem, que conecta teoria e prática”, destaca a secretária de Estado da Educação, Luciane Bisognin Ceretta.

Esse projeto incentiva à implantação e consolidação de hortas pedagógicas em ambiente escolar, busca ampliar a consciência sobre os cuidados com o meio ambiente e com as práticas saudáveis e sustentáveis de alimentação nutricional. 

A educação alimentar e nutricional é uma diretriz do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e está contemplada no currículo em Santa Catarina, o Hortas do Saber soma forças nesse objetivo com a proposta de capacitar os coordenadores pedagógicos das escolas da rede pública estadual de Santa Catarina para implantação das hortas em todas as unidades escolares do Estado. 

“Ao implantar hortas pedagógicas, estamos promovendo não apenas o conhecimento sobre o meio ambiente, mas também incentivando hábitos alimentares mais saudáveis desde a infância e a adolescência”, completa a secretária.

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