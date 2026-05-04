Segunda, 04 de Maio de 2026
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Seguro viagem é obrigatório para visitar Portugal

Turistas brasileiros podem visitar Portugal sem visto, apenas com o passaporte, mas é obrigatória a contratação de um seguro viagem com cobertura m...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/05/2026 às 12h11
Seguro viagem é obrigatório para visitar Portugal
Imagem do Magnific/wirestock

Lisboa, capital de Portugal, foi o terceiro destino internacional mais procurado por brasileiros na temporada de verão do fim de 2025 e começo de 2026. A cidade ficou à frente de Madri, Paris, Buenos Aires, Nova York e outros em um ranking da plataforma de viagens Kayak divulgado pelo site Times Brasil.

Na avaliação da empresa Bora Seguro Viagem, especializada em coberturas de seguro para viagens, alguns fatores ajudam a explicar o fato de Lisboa surgir na terceira posição. Entre os principais, está a questão do idioma ser o mesmo do Brasil e a existência de uma identificação cultural com Portugal por conta do passado compartilhado.

Além disso, o país é comumente visto como um destino seguro, com boa infraestrutura e fácil acesso a outras nações da Europa. É possível entrar em Portugal como turista para uma estada de até 90 dias apenas sem visto, portando apenas o passaporte. Por outro lado, é obrigatória a contratação de um seguro viagem com cobertura mínima de 30 mil euros, lembra a Bora Seguro Viagem.

O seguro viagem é uma proteção financeira que cobre diversos imprevistos, desde emergências médicas até problemas com bagagem e cancelamentos. Ele evita gastos inesperados que podem custar milhares de reais: um simples atendimento médico no exterior pode sair mais caro do que a viagem inteira, explica a empresa.

Para as autoridades de Portugal, exigir que o turista tenha cobertura de seguro é uma forma de evitar que os viajantes sobrecarreguem o sistema público de saúde do país. A contratação dessa modalidade de seguro, inclusive, está em alta no Brasil, com arrecadação de R$ 920 milhões de janeiro a novembro de 2025, um crescimento de 6,02% em comparação com o mesmo período de 2024. O dado é da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e foi compartilhado pelo R7.

De acordo com a Bora Seguro Viagem, antes de fechar negócio com alguma empresa, é importante que o turista faça uma análise prévia. Isto é, verificar o valor da cobertura, se há atendimento 24 horas, cobertura para bagagem e se atende à exigência de assistência médica de 30 mil euros do Espaço Schengen — um acordo entre países europeus, incluindo Portugal, que permite a livre circulação de pessoas.

Também é importante verificar se a empresa possui registro na Susep, o que garante que está autorizada a operar no Brasil. Além disso, analisar comentários de outros viajantes e conferir há quanto tempo a empresa atua no mercado são medidas simples que aumentam a segurança na escolha, garantindo que a pessoa terá suporte de qualidade caso precise acionar o seguro fora do país.

É fundamental definir corretamente as datas de ida e volta, garantindo que o seguro cubra todo o período da viagem, incluindo os dias de embarque e desembarque. Também é necessário informar corretamente o número de viajantes, já que cada pessoa precisa de uma apólice individual para estar devidamente protegida, orienta a Bora Seguro Viagem.

Além de ter a documentação do seguro salva no celular, a recomendação é levá-la impressa para apresentar na migração e tê-la em mãos durante a viagem, caso o telefone fique sem bateria ou ocorra outro tipo de imprevisto, complementa a empresa.

Para saber mais, basta acessar o site da Bora Seguro Viagem: https://boraseguroviagem.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esmeralda Praia Hotel
Turismo Há 25 minutos

Nordeste lidera preferência de destino nas férias de julho

Pesquisas de intenção de viagem revelam que o litoral nordestino é o destino preferido dos brasileiros para as férias escolares de julho. Dados da ...

 Yandex
Turismo Há 2 horas

Consciência ecológica rege o comportamento dos ecoturistas

O impacto humano deve ser o menor possível para evitar degradação da biodiversidade e interromper ciclos naturais da flora.

 Imagem de Freepik/KamranAydinov
Turismo Há 4 dias

Seguro viagem oferece proteção contra imprevistos

A modalidade tem se tornado cada vez mais presente no planejamento de quem viaja, mas alguns cuidados são importantes para garantir a cobertura ade...

 Freepik
Turismo Há 2 semanas

Intercâmbios de longa duração ganham força entre jovens

Programas de um semestre ou um ano no exterior se consolidam como uma etapa de desenvolvimento acadêmico e pessoal

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 2 semanas

Em Balneário Camboriú, governador Jorginho Mello participa de carreata que celebra a Rota do Antigomobilismo

Fotos: Leo Munhoz/Secom GOVSCBalneário Camboriú entrou no clima do antigomobilismo na manhã deste sábado, 18, com um grande encontro de veículos cl...

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 13° Máx. 26°
24° Sensação
0.59 km/h Vento
76% Umidade
87% (0.47mm) Chance chuva
07h01 Nascer do sol
18h01 Pôr do sol
Terça
31° 15°
Quarta
31° 17°
Quinta
29° 18°
Sexta
21°
Sábado
11°
Últimas notícias
Turismo Há 11 minutos

Nordeste lidera preferência de destino nas férias de julho
Política Há 11 minutos

Alckmin espera diálogo e “boa química” em encontro entre Lula e Trump
Estradas Há 11 minutos

Eduardo Leite vistoria obras de reconstrução da ERS-348 e reforça estratégia de resiliência climática no Estado
Senado Federal Há 11 minutos

CMA vota mais proteção aos animais e penas maiores para maus-tratos
Tecnologia Há 49 minutos

Framework Digital amplia a atuação com IA e inovação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,97 +0,26%
Euro
R$ 5,81 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 421,679,95 +2,64%
Ibovespa
185,600,13 pts -0.92%
Mega-Sena
Concurso 3003 (02/05/26)
08
24
27
37
47
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 7015 (02/05/26)
04
13
52
53
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3675 (02/05/26)
02
03
04
05
07
08
10
12
13
15
17
18
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2918 (29/04/26)
07
08
09
10
14
20
26
29
38
42
47
56
68
72
84
85
86
87
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2951 (29/04/26)
12
26
31
39
41
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias