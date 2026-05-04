Prefeitura de Coronel Bicaco corta cargos e adota medidas de contenção diante da queda na arrecadação

Na última quinta-feira, 29 de abril, a Administração Municipal promoveu uma série de mudanças na estrutura administrativa, com a dispensa de nove secretários, além da extinção de 12 cargos comissionados e 24 funções gratificadas ocupadas por servidores efetivos. Com a reestruturação, pastas estratégicas passam a ser conduzidas por servidores de carreira, sem acréscimo salarial.

Entre as ações implementadas, está a adoção do turno único no serviço público municipal, que passa a vigorar a partir de 4 de maio de 2026, com expediente das 7h30 às 13h30. Também foram realizadas revisões em contratos, incluindo encerramentos e devolução de veículos alugados. Novas medidas de economia ainda estão sendo avaliadas e devem ser divulgadas em breve.

As decisões foram motivadas pela expressiva redução nas receitas do município nos últimos meses, cenário influenciado pela situação econômica atual. Outro fator que pesa nas contas públicas é o alto comprometimento do orçamento com financiamentos firmados em administrações anteriores, que chegam próximos a R$ 300 mil mensais.

A diminuição na arrecadação em cidades do Rio Grande do Sul ao longo de 2026 está ligada tanto a mudanças estruturais, como a Reforma Tributária, quanto a fatores conjunturais, incluindo eventos climáticos e alterações na distribuição do ICMS.

A gestão municipal reforça o compromisso com a responsabilidade e a transparência, assegurando a manutenção dos serviços essenciais à população. Na área da saúde, o atendimento de urgência e emergência segue garantido 24 horas no Hospital Santo Antônio de Pádua.

A unidade hospitalar está sob intervenção do Município, que realiza repasses mensais em torno de R$ 200 mil para assegurar o funcionamento e a continuidade dos atendimentos à comunidade.

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