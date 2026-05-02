Temporal na madrugada causa estragos e mobiliza equipes de emergência no Norte do RS

Na madrugada deste sábado (2), uma intensa tempestade atingiu o município de Ernestina, localizado na região Norte do Rio Grande do Sul, deixando um rastro de prejuízos. O fenômeno climático provocou destelhamentos em residências, derrubou árvores e causou danos em diferentes estruturas, exigindo a atuação imediata das equipes de socorro ao longo da noite.

Conforme relatado pelo vice-prefeito Leonir Vargas, o cenário já era preocupante nas primeiras horas após a passagem do temporal. Segundo ele, a Defesa Civil trabalhou de forma contínua durante a madrugada e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo para dar conta das ocorrências.

“Foi uma situação bastante difícil. Por volta das 3h da manhã, nossas equipes ainda estavam nas ruas atendendo chamados. Precisamos acionar os bombeiros para auxiliar. Muitas árvores caíram sobre casas, estamos fazendo a distribuição de lonas e lidando com diversos pontos afetados”, destacou.

Apesar dos estragos significativos, não houve registro de vítimas. “Felizmente, ninguém se feriu. Tivemos apenas perdas materiais”, ressaltou o vice-prefeito.

As equipes seguem mobilizadas na retirada de árvores, desobstrução de vias e suporte às famílias atingidas. As autoridades reforçam o pedido para que a população mantenha atenção redobrada, principalmente em locais com risco de queda de estruturas ou presença de fios energizados.

Previsão do tempo – Noroeste do RS:

Para a região Noroeste do Rio Grande do Sul, que inclui municípios como Tenente Portela, a previsão indica a continuidade da instabilidade ao longo deste sábado e também nos próximos dias. Há possibilidade de pancadas de chuva, algumas acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. As temperaturas devem variar entre 17°C e 26°C, com sensação de abafamento antes das precipitações.

No domingo (3), o tempo ainda segue instável, com períodos de melhoria intercalados com novas áreas de chuva. Já no início da próxima semana, a tendência é de diminuição gradual das instabilidades, embora o céu permaneça com bastante nebulosidade.

A recomendação é que moradores acompanhem os alertas meteorológicos e evitem áreas de risco durante novos episódios de chuva intensa.