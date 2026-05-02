Sábado, 02 de Maio de 2026
13°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Temporal na madrugada causa estragos e mobiliza equipes de emergência no Norte do RS

Ernestina registrou destelhamentos, queda de árvores e danos em estruturas; região Noroeste segue em alerta com previsão de instabilidade

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província, com informações de Planalto News
02/05/2026 às 11h07 Atualizada em 02/05/2026 às 11h17
Temporal na madrugada causa estragos e mobiliza equipes de emergência no Norte do RS
(Foto: Reprodução / Planalto News)

Na madrugada deste sábado (2), uma intensa tempestade atingiu o município de Ernestina, localizado na região Norte do Rio Grande do Sul, deixando um rastro de prejuízos. O fenômeno climático provocou destelhamentos em residências, derrubou árvores e causou danos em diferentes estruturas, exigindo a atuação imediata das equipes de socorro ao longo da noite.

Conforme relatado pelo vice-prefeito Leonir Vargas, o cenário já era preocupante nas primeiras horas após a passagem do temporal. Segundo ele, a Defesa Civil trabalhou de forma contínua durante a madrugada e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo para dar conta das ocorrências.

“Foi uma situação bastante difícil. Por volta das 3h da manhã, nossas equipes ainda estavam nas ruas atendendo chamados. Precisamos acionar os bombeiros para auxiliar. Muitas árvores caíram sobre casas, estamos fazendo a distribuição de lonas e lidando com diversos pontos afetados”, destacou.

Apesar dos estragos significativos, não houve registro de vítimas. “Felizmente, ninguém se feriu. Tivemos apenas perdas materiais”, ressaltou o vice-prefeito.

As equipes seguem mobilizadas na retirada de árvores, desobstrução de vias e suporte às famílias atingidas. As autoridades reforçam o pedido para que a população mantenha atenção redobrada, principalmente em locais com risco de queda de estruturas ou presença de fios energizados.

Previsão do tempo – Noroeste do RS:

Para a região Noroeste do Rio Grande do Sul, que inclui municípios como Tenente Portela, a previsão indica a continuidade da instabilidade ao longo deste sábado e também nos próximos dias. Há possibilidade de pancadas de chuva, algumas acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. As temperaturas devem variar entre 17°C e 26°C, com sensação de abafamento antes das precipitações.

No domingo (3), o tempo ainda segue instável, com períodos de melhoria intercalados com novas áreas de chuva. Já no início da próxima semana, a tendência é de diminuição gradual das instabilidades, embora o céu permaneça com bastante nebulosidade.

A recomendação é que moradores acompanhem os alertas meteorológicos e evitem áreas de risco durante novos episódios de chuva intensa.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Ascom / Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco)
Gestão Pública Há 2 dias

Prefeitura de Coronel Bicaco adota turno único para reduzir despesas

Medida valerá de maio a julho e altera horário de atendimento nas repartições.

 (Foto: Reprodução / Governo RS)
IPVA 2026 Há 2 dias

IPVA 2026 vence hoje para todos os veículos no Rio Grande do Sul

Data unificada marca o prazo final da cota única e também o vencimento da quarta parcela do parcelamento.

 (Foto: Ronaldo Bernardi / Agência RBS)
Justiça Há 4 dias

Justiça proíbe RS de manter presos em celas de delegacias e viaturas.

Decisão judicial aponta violação de direitos e exige medidas urgentes no sistema prisional.

 (Foto: Reprodução / MPRS)
Aposta Ilegal Há 4 dias

Jogador vira réu por suspeita de manipulação de apostas e lavagem de dinheiro

Denúncia aceita pela Justiça aponta esquema envolvendo cartões em jogos da Série A e movimentações financeiras suspeitas.

 (Foto: Divulgação / Gustavo Schroeder)
Proteção Infantil Há 5 dias

Lei Patrulha Bernardo é sancionada e reforça proteção de crianças e adolescentes no RS

Iniciativa é de autoria do deputado Delegado Zucco e é inspirada na Patrulha Maria da Penha, mas voltada à proteção de Crianças e Adolescentes

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 21°
19° Sensação
1.56 km/h Vento
97% Umidade
100% (13.04mm) Chance chuva
07h00 Nascer do sol
18h03 Pôr do sol
Domingo
22°
Segunda
24° 15°
Terça
31° 16°
Quarta
31° 17°
Quinta
27° 19°
Últimas notícias
Geral Há 20 minutos

Marinha alerta para mar com ressaca e ondas de 3 metros na orla do Rio
Geral Há 20 minutos

Temporal no RS deixa desalojados e provoca danos em 19 cidades
Economia Há 54 minutos

Plataforma do BB amplia digitalização na gestão pública
Economia Há 54 minutos

Mil convocados no CNU 2025 podem escolher local de trabalho até terça
Aniversário Há 58 minutos

Vista Gaúcha abre comemorações dos 38 anos com tradição e forte participação popular

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,96 +0,00%
Euro
R$ 5,81 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 412,263,84 +0,61%
Ibovespa
187,317,64 pts 1.39%
Mega-Sena
Concurso 3002 (30/04/26)
04
27
51
52
54
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7014 (30/04/26)
11
16
23
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3674 (30/04/26)
02
06
07
08
09
10
15
17
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2918 (29/04/26)
07
08
09
10
14
20
26
29
38
42
47
56
68
72
84
85
86
87
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2951 (29/04/26)
12
26
31
39
41
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias