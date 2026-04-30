Seguro viagem oferece proteção contra imprevistos

Ao ver que o país no qual vai passar as férias não exige seguro viagem, um turista brasileiro opta por não contratar a cobertura. Cinco dias depois de chegar ao seu destino, começa a se sentir mal, procura atendimento médico e é surpreendido com a cobrança de valores que ultrapassam o valor total da viagem.

A situação, apesar de hipotética, é ilustrativa para explicar a função do seguro viagem: garantir proteção contra imprevistos como despesas médicas, extravio de bagagem e cancelamentos, evitando custos altos e trazendo mais segurança ao viajante.

Como detalha a Bora Seguro Viagem, esse tipo de seguro tem se tornado cada vez mais presente no planejamento de quem viaja. Entre janeiro e novembro de 2025, a modalidade arrecadou nacionalmente R$ 920 milhões, um crescimento de 6,02% em comparação com o mesmo período de 2024. O dado é da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e foi compartilhado pelo R7.

Em alguns destinos, como Portugal e outros países da Europa, o turista brasileiro é obrigado a ter a cobertura contratada para entrar no país. Já naqueles em que não é obrigatório, como no Chile e na África do Sul, muitos decidem contratar por segurança e precaução.

A Bora Seguro Viagem lembra que é possível contratar um seguro viagem de forma totalmente online. O processo é simples: basta o interessado informar destino e datas, comparar planos, escolher a opção ideal e finalizar o pagamento. A apólice é enviada por e-mail, sendo que o valor geralmente varia de acordo com a idade dos viajantes, o país escolhido e a permanência no destino.

Ao pesquisar opções online, o consumidor geralmente se depara com diversos planos e coberturas. Alguns critérios, no entanto, devem ser analisados para escolher o plano mais adequado, ressalta a Bora Seguro Viagem. É importante analisar se a cobertura abrange o valor mínimo de assistência médica exigido em alguns países — novamente no exemplo de Portugal, esse valor é de 30 mil euros.

No momento de contratar um seguro viagem pela internet, a Bora Seguro Viagem recomenda que isso seja tratado quase como uma checagem de reputação. Afinal, a pessoa está confiando em uma empresa para dar suporte em um momento crítico fora do país.

Alguns sinais ajudam bastante a identificar se a plataforma é confiável, como autorização da Susep, transparência nas informações, site seguro (com presença de "https" no começo do endereço virtual) e atendimento 24 horas.

O cliente deve desconfiar de preços muito abaixo do mercado, contrato vago ou genérico, avaliações ruins, sites com erros de português, ausência de suporte 24 horas e pressão para fechar a compra.

No geral, quanto menos transparente for a empresa, maior tende a ser o risco para o consumidor, informa a Bora Seguro Viagem. A ausência de informações claras sobre cobertura, seguradora responsável, canais de atendimento e regras do contrato indica que algo pode estar sendo ocultado.

Empresas confiáveis não têm motivo para esconder detalhes, ao passo que plataformas duvidosas se apoiam justamente na falta de clareza para evitar questionamentos e dificultar cobranças futuras, alertam os especialistas da Bora Seguro Viagem.

Para saber mais, basta acessar o site da Bora Seguro Viagem: https://boraseguroviagem.com.br/.