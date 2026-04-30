Quinta, 30 de Abril de 2026
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Seguro viagem oferece proteção contra imprevistos

A modalidade tem se tornado cada vez mais presente no planejamento de quem viaja, mas alguns cuidados são importantes para garantir a cobertura ade...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/04/2026 às 18h45
Seguro viagem oferece proteção contra imprevistos
Imagem de Freepik/KamranAydinov

Ao ver que o país no qual vai passar as férias não exige seguro viagem, um turista brasileiro opta por não contratar a cobertura. Cinco dias depois de chegar ao seu destino, começa a se sentir mal, procura atendimento médico e é surpreendido com a cobrança de valores que ultrapassam o valor total da viagem.

A situação, apesar de hipotética, é ilustrativa para explicar a função do seguro viagem: garantir proteção contra imprevistos como despesas médicas, extravio de bagagem e cancelamentos, evitando custos altos e trazendo mais segurança ao viajante.

Como detalha a Bora Seguro Viagem, esse tipo de seguro tem se tornado cada vez mais presente no planejamento de quem viaja. Entre janeiro e novembro de 2025, a modalidade arrecadou nacionalmente R$ 920 milhões, um crescimento de 6,02% em comparação com o mesmo período de 2024. O dado é da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e foi compartilhado pelo R7.

Em alguns destinos, como Portugal e outros países da Europa, o turista brasileiro é obrigado a ter a cobertura contratada para entrar no país. Já naqueles em que não é obrigatório, como no Chile e na África do Sul, muitos decidem contratar por segurança e precaução.

A Bora Seguro Viagem lembra que é possível contratar um seguro viagem de forma totalmente online. O processo é simples: basta o interessado informar destino e datas, comparar planos, escolher a opção ideal e finalizar o pagamento. A apólice é enviada por e-mail, sendo que o valor geralmente varia de acordo com a idade dos viajantes, o país escolhido e a permanência no destino.

Ao pesquisar opções online, o consumidor geralmente se depara com diversos planos e coberturas. Alguns critérios, no entanto, devem ser analisados para escolher o plano mais adequado, ressalta a Bora Seguro Viagem. É importante analisar se a cobertura abrange o valor mínimo de assistência médica exigido em alguns países — novamente no exemplo de Portugal, esse valor é de 30 mil euros.

No momento de contratar um seguro viagem pela internet, a Bora Seguro Viagem recomenda que isso seja tratado quase como uma checagem de reputação. Afinal, a pessoa está confiando em uma empresa para dar suporte em um momento crítico fora do país.

Alguns sinais ajudam bastante a identificar se a plataforma é confiável, como autorização da Susep, transparência nas informações, site seguro (com presença de "https" no começo do endereço virtual) e atendimento 24 horas.

O cliente deve desconfiar de preços muito abaixo do mercado, contrato vago ou genérico, avaliações ruins, sites com erros de português, ausência de suporte 24 horas e pressão para fechar a compra.

No geral, quanto menos transparente for a empresa, maior tende a ser o risco para o consumidor, informa a Bora Seguro Viagem. A ausência de informações claras sobre cobertura, seguradora responsável, canais de atendimento e regras do contrato indica que algo pode estar sendo ocultado.

Empresas confiáveis não têm motivo para esconder detalhes, ao passo que plataformas duvidosas se apoiam justamente na falta de clareza para evitar questionamentos e dificultar cobranças futuras, alertam os especialistas da Bora Seguro Viagem.

Para saber mais, basta acessar o site da Bora Seguro Viagem: https://boraseguroviagem.com.br/.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Turismo Há 1 semana

Intercâmbios de longa duração ganham força entre jovens

Programas de um semestre ou um ano no exterior se consolidam como uma etapa de desenvolvimento acadêmico e pessoal

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 2 semanas

Em Balneário Camboriú, governador Jorginho Mello participa de carreata que celebra a Rota do Antigomobilismo

Fotos: Leo Munhoz/Secom GOVSCBalneário Camboriú entrou no clima do antigomobilismo na manhã deste sábado, 18, com um grande encontro de veículos cl...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 2 semanas

Santa Catarina fortalece turismo de aventura com opções em todas as regiões do estado

A Skybike Urubici é considerada a mais alta do Brasil (150m de altura e 240m de extensão), sobre a Cachoeira Papuã. Foto: Eco Parque Cachoeira Papu...

 Esmeralda Praia Hotel
Turismo Há 2 semanas

Hotel em Natal prepara programação de Dia das Mães

O Esmeralda Praia Hotel, em Ponta Negra, Natal (RN), organiza programação especial para o Dia das Mães nos dias 9 e 10 de maio de 2026. As ações pr...

 Imagem de Freepik
Turismo Há 2 semanas

Bahia registra alta no turismo e atrai mais visitantes

Setor turístico do estado avançou 6,6% em 2025, superando a média nacional e impulsionado pelo aumento no fluxo de passageiros e pela maior chegada...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 26°
18° Sensação
1.72 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Sexta
30° 16°
Sábado
22° 14°
Domingo
21° 12°
Segunda
21° 14°
Terça
29° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 48 minutos

Alander Lee Pulliam Jr Proprietário do A&A Sports Group Declara Candidatura Independente ao Senado dos EUA na Califórnia Desafiando o Sistema Bipartidário Corrupto
Entretenimento Há 1 hora

Ultrassom terapêutico avança no rejuvenescimento facial
Economia Há 1 hora

Petrobras bate novo recorde na produção de barris de petróleo e gás
Tecnologia Há 2 horas

Uso de IA agiliza busca de informações nas empresas
Economia Há 2 horas

Receita lança painel com dados de todas as empresas do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,95 +0,07%
Euro
R$ 5,81 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 402,051,96 +0,24%
Ibovespa
187,317,64 pts 1.39%
Mega-Sena
Concurso 3001 (28/04/26)
01
13
32
36
43
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7013 (29/04/26)
12
36
37
53
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3673 (29/04/26)
01
03
04
08
10
11
12
15
16
18
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2918 (29/04/26)
07
08
09
10
14
20
26
29
38
42
47
56
68
72
84
85
86
87
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2951 (29/04/26)
12
26
31
39
41
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias