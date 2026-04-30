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Durante o mês de maio, campanha da Cidasc destaca os cuidados essenciais antes do alimento chegar à mesa do consumidor

O trabalho que protege a produção, garante a qualidade dos alimentos e cuida da saúde de todos. Arte: Ascom/CidascAntes de você pensar na próxima r...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
30/04/2026 às 12h19
Durante o mês de maio, campanha da Cidasc destaca os cuidados essenciais antes do alimento chegar à mesa do consumidor
Foto: Reprodução/Secom SC

O trabalho que protege a produção, garante a qualidade dos alimentos e cuida da saúde de todos. Arte: Ascom/Cidasc

Antes de você pensar na próxima refeição, um trabalho silencioso já aconteceu. Invisível aos olhos da maioria das pessoas, ele é essencial para proteger a produção e a saúde em Santa Catarina. É o que a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) reforça ao longo do mês de maio, período dedicado às ações de promoção da sanidade animal e vegetal no Estado.

Em 2026, na quarta edição da campanha instituída pela Lei Estadual n.º 18.484/2022, o foco está no conceito de Saúde Única – a conexão direta entre o solo, as plantas, os animais, o meio ambiente e as pessoas.

Na prática, isso significa que o alimento que chega à mesa começa a ser protegido muito antes da colheita ou da carne à sua mesa. Profissionais da Cidasc monitoram lavouras, acompanham a saúde dos rebanhos, fiscalizam agroindústrias, orientam produtores e atuam na prevenção de pragas e doenças que podem impactar toda a cadeia produtiva – e, consequentemente, a saúde da população.

Para a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, a campanha é uma oportunidade de aproximar a sociedade de um trabalho que acontece diariamente, mas nem sempre é percebido. “A defesa agropecuária está diretamente ligada à saúde das pessoas. Quando protegemos lavouras, rebanhos e o ambiente, estamos garantindo alimentos seguros e qualidade de vida para toda a população. O mês de maio é um convite para que todos conheçam esse trabalho e entendam a importância da sanidade agropecuária no nosso dia a dia”, destaca.

“Promover a sanidade agropecuária é proteger a produção, a saúde da população e fortalecer políticas públicas que sustentam o desenvolvimento do Estado. Esse trabalho também amplia a presença de Santa Catarina no mercado internacional, hoje cerca de 65% das exportações catarinenses vêm do agro, reforçando nossa credibilidade e competitividade com alimentos seguros e de qualidade”, destaca o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort.

O que você não vê, mas faz diferença no seu dia a dia

Muito antes de um alimento chegar ao mercado, há uma série de ações que garantem sua qualidade: os profissionais da Cidasc monitoram lavouras para impedir a disseminação de pragas como o caruru-gigante e doenças como o cancro europeu; fiscalizam a saúde dos animais para manter Santa Catarina como Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinação e de Peste Suína Clássica (PSC); inspecionam produtos de origem animal para assegurar que sejam seguros para o consumo; e orientam produtores e profissionais sobre boas práticas e prevenção.

Além disso, a Educação Sanitária aproxima esse trabalho da sociedade, por meio de iniciativas como o projeto Sanitarista Junior e o programa Vet Consciente, que levam informação a estudantes e comunidades, formando multiplicadores de conhecimento sobre saúde animal, vegetal e segurança dos alimentos.

Esse trabalho contínuo é o que sustenta um dos maiores diferenciais de Santa Catarina: a confiança na produção agropecuária.

Cinco coisas que você talvez não saiba sobre a sanidade agropecuária

  1. A prevenção começa no campo – identificar uma praga no início pode evitar prejuízos econômicos e riscos à saúde;
  2. A atualização cadastral dos animais é essencial para agir rapidamente em casos de emergência sanitária; e
  3. A inspeção sanitária não é apenas controle: ela é parte fundamental da segurança alimentar de quem vive na cidade.
  4. Santa Catarina é referência nacional e internacional em sanidade animal, resultado de um trabalho contínuo de vigilância e controle; e
  5. A Educação Sanitária forma cidadãos mais conscientes – ações em escolas e comunidades ajudam a prevenir doenças e fortalecer toda a cadeia produtiva.

Programação ao longo do mês

Durante todo o mês de maio, a Cidasc, juntamente com seus Departamentos Regionais, promove uma agenda diversificada, com atividades gratuitas e abertas ao público, como palestras técnicas, entrevistas em meios de comunicação e webinars.

A programação está organizada por temas semanais, com webinars realizados sempre às sextas-feiras: 08, 15, 22 e 29 de maio, às 14h:

1ª semana – Defesa Sanitária Vegetal: controle de pragas e doenças, como o caruru-gigante (Amaranthus palmeri) e o cancro europeu.
Webinar (08/05), às 14h: Controle de resíduos de agrotóxicos
Acesse:  https://www.youtube.com/watch?v=a8O5y9lYHu8

No dia 5 de maio, a Cidasc participa de reunião da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc). Na ocasião, o engenheiro-agrônomo e gestor do Departamento Estadual de Defesa Vegetal (Dedev), Alexandre Mees, abordará o tema do caruru-gigante, planta invasora já identificada no Estado, reforçando a importância da vigilância e do controle fitossanitário. A participação contará também com a presença da presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, fortalecendo o diálogo institucional sobre os desafios e estratégias da defesa agropecuária.

2ª semana – Defesa Sanitária Animal: sanidade apícola, simulado de emergência zoossanitária e debate sobre Febre Aftosa no cenário atual.
Webinar (15/05), às 14h: Febre Aftosa – panorama e desafios no cenário mundial
Acesse:  https://www.youtube.com/watch?v=4MV7Q3cvKvM  

3ª semana – Inspeção: combate à fraude em pescado, bem-estar animal e inspeção de produtos de origem animal sob a ótica da Saúde Única.
Webinar (22/05), às 14h: Inspeção de Produtos de Origem Animal (POA) na Saúde Única
Acesse:  https://www.youtube.com/watch?v=Uz1xziDVAJM  

4ª semana – Educação Sanitária: projetos como o Vet Consciente e o Sanitarista Junior, além de ações voltadas à formação e conscientização.
Webinar (29/05), às 14h: O papel da educação na sanidade animal e vegetal
Acesse:  https://www.youtube.com/watch?v=jTQ2R0TAQaE  

Uma história construída com cuidado

Realizada pela primeira vez em 2023, a campanha ganhou força e inspirou iniciativas em nível nacional. Desde então, maio integra o calendário oficial de Santa Catarina como um período estratégico para ampliar o diálogo com a sociedade sobre a importância da defesa agropecuária.

Mais do que destacar ações técnicas, o mês busca aproximar o tema do cotidiano das pessoas, mostrando que o cuidado com a produção no campo impacta diretamente a qualidade de vida nas cidades.

Porque, no fim das contas, cuidar da saúde das plantas, dos animais e do ambiente é também cuidar da saúde de todos nós.

Serviço:

A programação completa pode ser acompanhada nas redes sociais da Cidasc, com conteúdos atualizados ao longo do mês.

Maisinformações:
Jornalista Alessandra Carvalho
Assessoria de Comunicação
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc)
(48) 3665 7037
e-mail: [email protected]

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