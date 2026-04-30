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Prazo para Declaração Anual de Rebanho 2026 já está aberto no RS

Obrigatória, atualização pode ser feita online até 30 de junho e é essencial para fortalecer a pecuária gaúcha, garantir status sanitário e ampliar acesso a mercados.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Secretaria da Agricultura
30/04/2026 às 10h19
Prazo para Declaração Anual de Rebanho 2026 já está aberto no RS
(Foto: Divulgação Secretaria da Agricultura)

Já está aberto o prazo para a entrega da Declaração Anual de Rebanho 2026 no Rio Grande do Sul.
A atualização é obrigatória e permite ao Estado ter um retrato detalhado da produção pecuária.
Por meio das informações, são analisadas a infraestrutura, os controles sanitários e os saldos dos rebanhos nas propriedades rurais.
Os dados são fundamentais para o fortalecimento do setor agropecuário gaúcho.
Com informações mais completas, o Estado amplia oportunidades de acesso a mercados internacionais.
Além disso, contribui para manter os status sanitários já conquistados pela pecuária.
O prazo para envio começou em 1º de abril e segue até o dia 30 de junho.
Produtores devem ficar atentos para não perder o período estabelecido.
A declaração pode ser feita de forma simples e rápida pela internet.
O acesso ocorre por meio do sistema SDA Produtor Online.
Na plataforma, também é possível atualizar os dados e saldos dos animais.
O cumprimento da obrigação garante a regularidade das propriedades junto aos órgãos de fiscalização.

 

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