Prazo para Declaração Anual de Rebanho 2026 já está aberto no RS

Já está aberto o prazo para a entrega da Declaração Anual de Rebanho 2026 no Rio Grande do Sul.

A atualização é obrigatória e permite ao Estado ter um retrato detalhado da produção pecuária.

Por meio das informações, são analisadas a infraestrutura, os controles sanitários e os saldos dos rebanhos nas propriedades rurais.

Os dados são fundamentais para o fortalecimento do setor agropecuário gaúcho.

Com informações mais completas, o Estado amplia oportunidades de acesso a mercados internacionais.

Além disso, contribui para manter os status sanitários já conquistados pela pecuária.

O prazo para envio começou em 1º de abril e segue até o dia 30 de junho.

Produtores devem ficar atentos para não perder o período estabelecido.

A declaração pode ser feita de forma simples e rápida pela internet.

O acesso ocorre por meio do sistema SDA Produtor Online.

Na plataforma, também é possível atualizar os dados e saldos dos animais.

O cumprimento da obrigação garante a regularidade das propriedades junto aos órgãos de fiscalização.

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