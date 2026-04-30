Prefeitura de Coronel Bicaco adota turno único para reduzir despesas

A administração municipal de Coronel Bicaco decidiu implementar expediente em turno único como forma de otimizar recursos e reduzir custos no serviço público. A medida passa a valer entre os dias 4 de maio e 30 de julho, com atendimento ininterrupto das 7h30 às 13h30 nas repartições.

Alguns setores não serão afetados pela mudança. Servidores da área da educação, cultura e da vigilância patrimonial seguem com suas rotinas habituais. O mesmo ocorre com profissionais responsáveis pelo transporte de pacientes e equipes da saúde que atuam em regime de plantão, mantendo escalas normais e sistema de sobreaviso.

Conforme estabelecido, atendimentos de urgência e emergência devem ser direcionados ao Hospital Santo Antônio de Pádua, que funciona em tempo integral, 24 horas por dia.

A determinação consta no decreto nº 043/2026, oficializado pelo prefeito Arleu Valadar Machado no dia 27 de abril, e disponibilizado no mural do Centro Administrativo.

Diálogo com servidores

Para detalhar a decisão, o prefeito reuniu servidores municipais em encontro realizado na tarde do dia 28 de abril, no auditório da sede administrativa. Na ocasião, foram apresentados os motivos da adoção do turno diferenciado e as ações voltadas ao controle de gastos.

Durante a reunião, o chefe do Executivo destacou a redução nas receitas do município e o impacto disso no orçamento. Segundo ele, a queda na arrecadação tem sido contínua, enquanto determinadas despesas seguem elevadas.

O prefeito também reforçou a importância do engajamento dos servidores na economia de recursos, ressaltando que atitudes simples no dia a dia podem contribuir para o equilíbrio financeiro. Ele enfatizou a necessidade de união entre os setores para enfrentar o momento, destacando que o principal desafio atual é de ordem econômica.

Além do turno único, a administração já publicou medidas adicionais voltadas à contenção de despesas, incluindo limitação de gastos e ajustes fiscais.

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