IPVA 2026 vence hoje para todos os veículos no Rio Grande do Sul

Os donos de veículos no Rio Grande do Sul precisam ficar atentos: termina nesta quinta-feira, 30 de abril, o prazo para quitar o IPVA 2026. A data é válida para todos os finais de placa, já que o calendário segue unificado. Devem efetuar o pagamento aqueles que não aderiram ao parcelamento em seis vezes nem aproveitaram os descontos nas fases antecipadas.

A Secretaria da Fazenda reforça que o atraso no pagamento gera acréscimo de multa diária de 0,334%, podendo chegar a 20% do valor total, além de juros. Caso o débito permaneça por mais de 60 dias, o contribuinte pode ter o nome inscrito em Dívida Ativa. Além disso, a irregularidade impede o licenciamento do veículo e pode levar à apreensão em caso de fiscalização.

Para quem escolheu parcelar, esta quinta-feira também marca o vencimento da quarta parcela do imposto, cujo pagamento começou em janeiro.

Benefícios ainda disponíveis

Mesmo no último dia, ainda é possível obter redução no valor por meio dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão. Os descontos são aplicados automaticamente para quem se enquadra nos critérios.

No programa Bom Motorista, o abatimento varia conforme o tempo sem infrações de trânsito: 15% para condutores sem multas desde novembro de 2022, 10% para quem não foi multado desde novembro de 2023 e 5% para aqueles sem registros desde novembro de 2024.

Já o Bom Cidadão, vinculado à Nota Fiscal Gaúcha, oferece desconto adicional conforme o número de compras com CPF incluído. Quem acumulou 150 notas ou mais recebe 5% de redução; entre 100 e 149 notas, o desconto é de 3%; e de 1% para quem possui entre 51 e 99 registros.

Somando os benefícios, a redução pode chegar a até 20%, mesmo para quem realiza o pagamento na data limite.

Atenção ao parcelamento

Motoristas que optaram pelo pagamento em seis vezes devem cumprir rigorosamente os prazos. O não pagamento das parcelas de fevereiro e março, ou de apenas uma entre abril, maio e junho, resulta no cancelamento automático do parcelamento. Nesse caso, o valor restante passa a ter incidência de multa e juros.

Para quem utiliza o Pix, é necessário emitir um novo QR Code a cada mês, disponível no site ou aplicativo do IPVA RS, com acesso via conta gov.br nos níveis prata ou ouro.

Formas de pagamento

A quitação pode ser feita informando placa e Renavam nos bancos autorizados ou por meio do QR Code para pagamento instantâneo. Também é possível aproveitar para pagar a taxa de licenciamento e eventuais multas pendentes.

Os pagamentos são aceitos no Banrisul, Bradesco e Banco do Brasil (para correntistas), além do Sicredi e casas lotéricas da Caixa Econômica Federal. O Pix está disponível em centenas de instituições financeiras. É importante respeitar os horários de atendimento para não perder o prazo.

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