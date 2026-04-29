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DJI amplia portfólio de drones agrícolas com modelos Agras

Com a nova geração de drones Agras, a DJI expande sua atuação no agronegócio brasileiro ao apresentar modelos com diferentes capacidades operacionais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/04/2026 às 09h55
DJI amplia portfólio de drones agrícolas com modelos Agras
Equipe DJI

A agricultura brasileira tem avançado na adoção de tecnologias voltadas ao aumento da eficiência e ao controle das operações no campo. Nesse cenário, o uso de drones agrícolas tem se consolidado como uma alternativa para otimizar atividades como pulverização e distribuição de insumos, especialmente em um contexto de crescente demanda por produtividade e uso racional de recursos.

A agricultura de precisão tem ampliado sua presença no Brasil ao integrar ferramentas digitais, sensoriamento remoto e automação. Essas soluções permitem maior controle das aplicações, redução de desperdícios e melhor aproveitamento das áreas produtivas, contribuindo para decisões mais assertivas no manejo das lavouras.

Nesse contexto, a DJI amplia sua atuação no agronegócio brasileiro ao apresentar uma nova geração de drones agrícolas da linha Agras. Os modelos T100, T70P e T25P incorporam diferentes capacidades operacionais e são voltados para distintos perfis de produção, desde propriedades menores até operações em larga escala.

Agricultura de precisão amplia eficiência no campo

O uso de drones agrícolas vai além da mecanização das operações. Na prática, essas tecnologias permitem aplicações mais direcionadas, com maior uniformidade e controle sobre o uso de insumos.

Entre os principais impactos observados, destacam-se:

  • Aplicações localizadas e mais precisas
  • Redução de desperdícios de insumos
  • Otimização do tempo operacional
  • Maior segurança em áreas de difícil acesso

Além disso, a integração com plataformas digitais de gestão, como sistemas de monitoramento e planejamento, contribui para ampliar o uso de dados na tomada de decisão, fortalecendo a agricultura de precisão.

Modelos Agras ampliam capacidade operacional no campo

Entre os lançamentos, o modelo Agras T100 é voltado para operações de maior escala, com capacidade ampliada para pulverização e dispersão de insumos. O equipamento foi desenvolvido para atender demandas de alta produtividade, com foco em eficiência operacional.

O Agras T70P, por sua vez, apresenta uma configuração intermediária, combinando capacidade operacional com maior flexibilidade de uso. O modelo pode ser aplicado em diferentes tipos de terreno, contribuindo para operações mais versáteis no campo. Já o Agras T25P foi desenvolvido para propriedades menores, pomares e operações conduzidas por operadores independentes. Com design compacto e dobrável, o equipamento facilita o transporte e a operação em áreas mais restritas.

Tecnologia e dados reforçam nova dinâmica produtiva

De forma geral, a nova geração de drones agrícolas acompanha uma tendência de digitalização no campo, em que o uso de dados passa a ter papel central na gestão da produção.

A evolução dessas tecnologias permite que o produtor tenha maior controle sobre:

  • Planejamento das operações
  • Monitoramento das aplicações
  • Uso de insumos
  • Desempenho das áreas produtivas

Esse movimento indica uma transição gradual de um modelo baseado na área total para uma abordagem orientada por precisão, na qual a eficiência está diretamente ligada à qualidade das decisões.

Avanço tecnológico acompanha transformação do agronegócio

A ampliação do uso de drones agrícolas no Brasil está alinhada a um cenário mais amplo de transformação no agronegócio. Com a incorporação de tecnologias digitais, o setor passa a operar com maior nível de controle, rastreabilidade e padronização.

Nesse contexto, soluções que integram equipamentos, dados e planejamento tendem a ganhar relevância, contribuindo para uma produção mais eficiente e adaptada às exigências do mercado.

A DJI está presente na Agrishow entre os dias 27 de abril e 1º de maio, no estande G3A. É possível visitar o espaço para conhecer melhor essas soluções tecnológicas.

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