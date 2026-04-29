DJI amplia portfólio de drones agrícolas com modelos Agras

A agricultura brasileira tem avançado na adoção de tecnologias voltadas ao aumento da eficiência e ao controle das operações no campo. Nesse cenário, o uso de drones agrícolas tem se consolidado como uma alternativa para otimizar atividades como pulverização e distribuição de insumos, especialmente em um contexto de crescente demanda por produtividade e uso racional de recursos.

A agricultura de precisão tem ampliado sua presença no Brasil ao integrar ferramentas digitais, sensoriamento remoto e automação. Essas soluções permitem maior controle das aplicações, redução de desperdícios e melhor aproveitamento das áreas produtivas, contribuindo para decisões mais assertivas no manejo das lavouras.

Nesse contexto, a DJI amplia sua atuação no agronegócio brasileiro ao apresentar uma nova geração de drones agrícolas da linha Agras. Os modelos T100, T70P e T25P incorporam diferentes capacidades operacionais e são voltados para distintos perfis de produção, desde propriedades menores até operações em larga escala.

Agricultura de precisão amplia eficiência no campo

O uso de drones agrícolas vai além da mecanização das operações. Na prática, essas tecnologias permitem aplicações mais direcionadas, com maior uniformidade e controle sobre o uso de insumos.

Entre os principais impactos observados, destacam-se:

Aplicações localizadas e mais precisas

Redução de desperdícios de insumos

Otimização do tempo operacional

Maior segurança em áreas de difícil acesso

Além disso, a integração com plataformas digitais de gestão, como sistemas de monitoramento e planejamento, contribui para ampliar o uso de dados na tomada de decisão, fortalecendo a agricultura de precisão.

Modelos Agras ampliam capacidade operacional no campo

Entre os lançamentos, o modelo Agras T100 é voltado para operações de maior escala, com capacidade ampliada para pulverização e dispersão de insumos. O equipamento foi desenvolvido para atender demandas de alta produtividade, com foco em eficiência operacional.

O Agras T70P, por sua vez, apresenta uma configuração intermediária, combinando capacidade operacional com maior flexibilidade de uso. O modelo pode ser aplicado em diferentes tipos de terreno, contribuindo para operações mais versáteis no campo. Já o Agras T25P foi desenvolvido para propriedades menores, pomares e operações conduzidas por operadores independentes. Com design compacto e dobrável, o equipamento facilita o transporte e a operação em áreas mais restritas.

Tecnologia e dados reforçam nova dinâmica produtiva

De forma geral, a nova geração de drones agrícolas acompanha uma tendência de digitalização no campo, em que o uso de dados passa a ter papel central na gestão da produção.

A evolução dessas tecnologias permite que o produtor tenha maior controle sobre:

Planejamento das operações

Monitoramento das aplicações

Uso de insumos

Desempenho das áreas produtivas

Esse movimento indica uma transição gradual de um modelo baseado na área total para uma abordagem orientada por precisão, na qual a eficiência está diretamente ligada à qualidade das decisões.

Avanço tecnológico acompanha transformação do agronegócio

A ampliação do uso de drones agrícolas no Brasil está alinhada a um cenário mais amplo de transformação no agronegócio. Com a incorporação de tecnologias digitais, o setor passa a operar com maior nível de controle, rastreabilidade e padronização.

Nesse contexto, soluções que integram equipamentos, dados e planejamento tendem a ganhar relevância, contribuindo para uma produção mais eficiente e adaptada às exigências do mercado.

A DJI está presente na Agrishow entre os dias 27 de abril e 1º de maio, no estande G3A. É possível visitar o espaço para conhecer melhor essas soluções tecnológicas.