Projeto em debate propõe uso de fundo do pré-sal para renegociar dívidas no campo

O governo do Rio Grande do Sul esteve presente, nesta terça-feira (28), em Brasília, acompanhando as discussões sobre o Projeto de Lei 5.122, que trata da destinação de recursos do fundo social do pré-sal para auxiliar na renegociação de dívidas de produtores rurais impactados por desastres climáticos.

O assunto foi analisado durante reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, com a participação do secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Márcio Madalena, além de parlamentares e representantes de entidades ligadas ao agronegócio.

Durante o encontro, o secretário ressaltou os prejuízos frequentes causados por fenômenos como seca e enchentes no Estado, que têm comprometido a produção agrícola e ampliado o endividamento dos produtores. Conforme ele, a proposta em discussão busca oferecer uma resposta às dificuldades enfrentadas pelo setor.

Informações apresentadas pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul indicam que o volume total de crédito rural no Brasil chega a R$ 881 bilhões. Desse montante, aproximadamente R$ 171 bilhões correspondem a operações consideradas de risco, incluindo contratos com atraso, inadimplência ou que passaram por renegociação.

A reunião também contou com a presença de representantes da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, além de deputados estaduais e federais.

Conforme debatido, o governo federal tem apresentado possíveis soluções para o problema, que ainda estão sendo avaliadas pelas entidades do setor. Ainda na terça-feira, senadores envolvidos no tema participaram de um encontro com o Ministério da Fazenda para avançar nas tratativas relacionadas à renegociação das dívidas rurais.

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