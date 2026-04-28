Jogador vira réu por suspeita de manipulação de apostas e lavagem de dinheiro

A Justiça aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio do GAECO, contra um atleta de futebol investigado por envolvimento em fraudes em apostas esportivas e lavagem de dinheiro. Na época dos fatos, o jogador atuava em Caxias do Sul pelo Esporte Clube Juventude.

A acusação foi protocolada em fevereiro deste ano e acolhida no último dia 23 de abril, tornando o investigado réu e permitindo o avanço da ação penal. Com isso, ele passa a responder ao processo na 1ª Vara Estadual responsável por crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, após o entendimento de que há indícios suficientes de autoria e materialidade.

A investigação foi conduzida pelo promotor Manoel Figueiredo Antunes, coordenador regional do GAECO na Serra, dentro da chamada Operação Totonero, deflagrada em maio de 2025.

Conforme apurado, há indícios de um esquema voltado à manipulação de mercados secundários de apostas, especialmente aqueles relacionados à aplicação de cartões em partidas do Campeonato Brasileiro Série A. Segundo o Ministério Público, em jogos nos quais o atleta recebia advertências, foi identificado um volume incomum de apostas concentradas nesse tipo específico de lance, sugerindo possível conhecimento prévio por parte de apostadores.

A Operação Totonero teve início a partir de informações repassadas pela Confederação Brasileira de Futebol e por entidades internacionais de monitoramento de integridade esportiva. Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca na residência do jogador e também no Estádio Alfredo Jaconi, onde foram recolhidos materiais para análise.

Além disso, a Justiça autorizou medidas como a quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático, que contribuíram para a formalização da denúncia agora aceita.

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