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Brigada Militar forma novos capitães em cerimônia realizada na capital gaúcha

Curso de formação reuniu 42 oficiais, que agora passam a atuar em unidades operacionais em todo o Estado.

Por: Marcelino Antunes Fonte: O Sul
27/04/2026 às 10h49
Brigada Militar forma novos capitães em cerimônia realizada na capital gaúcha
(Foto: Luís André Pinto de Lima / Secom)

A Brigada Militar realizou, no sábado (25), a solenidade de conclusão do Curso Superior de Polícia Militar, marcando a promoção de 42 oficiais ao posto de capitão. A cerimônia ocorreu na Academia de Polícia Militar, em Porto Alegre. Entre os formandos, estão nove mulheres e 33 homens.

Os novos capitães passam a integrar o Quadro de Oficiais do Estado-Maior e serão designados para atuar em 26 unidades operacionais, distribuídas em diferentes regiões do Estado.

Iniciado em junho de 2024, o curso foi conduzido pela própria academia, com acompanhamento do setor responsável pelo ensino e formação da corporação. Ao longo de 2.770 horas de atividades, os participantes receberam capacitação em áreas como gestão de crises, análise de ocorrências, uso de armamento, policiamento ostensivo, legislação institucional, patrulhamento em áreas rurais, inteligência policial e comando operacional.

Durante o evento, o governador Eduardo Leite ressaltou a retomada dos investimentos na área da segurança pública, destacando a ampliação de recursos voltados à aquisição de viaturas, equipamentos, tecnologia e reforço no efetivo.

Ao se dirigir aos formandos, o chefe do Executivo estadual enfatizou a importância do compromisso dos oficiais com a sociedade, especialmente diante de desafios cotidianos da função.

O secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda, destacou que a nova etapa na carreira exige maior responsabilidade. Já o comandante-geral da corporação, coronel Luigi Gustavo Soares Pereira, enfatizou a necessidade de equilíbrio entre firmeza e sensibilidade no exercício da liderança.

Na solenidade, o primeiro colocado do curso, capitão Cláudio Roberto Markiewicz, foi homenageado com a Medalha General Osório e recebeu a espada simbólica. Também houve reconhecimento a civis e militares que contribuíram com a instituição.

Entre as ações recentes na área da segurança, o governo estadual realizou a entrega de mais de 100 viaturas e centenas de equipamentos, beneficiando municípios gaúchos. Além disso, foi autorizada a convocação de novos soldados, parte dos quais já iniciou o processo de formação.

Na área estrutural, segue em andamento a construção da nova sede do 31º Batalhão de Polícia Militar, no município de Guaíba, com previsão de conclusão nos próximos anos.

Dados recentes também apontam redução em indicadores de criminalidade no Estado, com queda nos índices de homicídios e crimes contra o patrimônio no início de 2026.

 

 

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