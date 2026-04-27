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Onda de frio derruba temperaturas e marca início de semana rigoroso no Rio Grande do Sul

Diversas cidades registram mínimas abaixo de 10°C, com destaque para região da Fronteira Oeste.

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
27/04/2026 às 09h27
Onda de frio derruba temperaturas e marca início de semana rigoroso no Rio Grande do Sul
(Foto: Néia Benites / MB Notícias)

A segunda-feira (27) começou com sensação de inverno antecipado em diversas regiões do Rio Grande do Sul. A chegada de uma intensa corrente de ar frio provocou queda acentuada nas temperaturas, levando os termômetros a índices inferiores a 10°C em pelo menos 27 municípios, conforme levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O registro mais baixo do dia ocorreu no município de Quaraí, localizado na Fronteira Oeste, onde a temperatura atingiu 4,9°C nas primeiras horas da manhã, entre 6h e 7h. Logo em seguida, aparecem Canguçu e Herval, na Região Sul, ambos com mínima de 5,1°C.

Na capital, Porto Alegre, o amanhecer também foi frio, com mínima de 14,1°C, conforme medições realizadas nas estações meteorológicas do Inmet instaladas nos bairros Jardim Botânico e Belém Novo.

A atuação da massa de ar polar segue influenciando o clima em todo o Estado, mantendo o frio intenso e com संभावना de temperaturas ainda mais baixas ao longo da semana.

Confira algumas das menores temperaturas registradas no Estado:

   °   Quaraí (Fronteira Oeste): 4,9°C

   °   Canguçu (Região Sul): 5,1°C

   °   Herval (Região Sul): 5,1°C

   °   Alegrete (Fronteira Oeste): 5,5°C

   °   Santana da Boa Vista (Região Sul): 5,6°C

   °   Bagé (Campanha): 5,7°C

   °   Caçapava do Sul (Campanha): 6,2°C

   °   Aceguá (Campanha): 6,6°C

   °   Encruzilhada do Sul (Vale do Rio Pardo): 6,9°C

   °   Uruguaiana (Fronteira Oeste): 7°C

   °   Itaqui (Fronteira Oeste): 7,6°C

   °   Tupanciretã (Região Central): 7,8°C

   °   Jaguarão (Região Sul): 8°C

   °   São Lourenço do Sul (Região Sul): 8°C

   °   Soledade (Região Norte): 8,2°C

   °   Santa Vitória do Palmar (Região Sul): 8,4°C

   °   Barra do Quaraí (Fronteira Oeste): 8,5°C

   °   Cruz Alta (Região Noroeste): 8,8°C

   °   Santa Maria (Região Central): 9°C

   °   Rio Grande (Região Sul): 9,1°C

   °   Pelotas (Região Sul): 9,3°C

   °   Camaquã (Região Sul): 9,3°C

   °   Sobradinho (Vale do Rio Pardo): 9,4°C

   °   Vacaria (Serra): 9,5°C

   °   Garruchos (Região Noroeste): 9,8°C

   °   Salto do Jacuí (Região Noroeste): 9,8°C

   °   Canela (Serra): 9,9°C

A tendência é de continuidade do frio nos próximos dias, exigindo atenção redobrada da população, especialmente nas primeiras horas do dia e durante a noite.

 

 

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