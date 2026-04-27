Onda de frio derruba temperaturas e marca início de semana rigoroso no Rio Grande do Sul

A segunda-feira (27) começou com sensação de inverno antecipado em diversas regiões do Rio Grande do Sul. A chegada de uma intensa corrente de ar frio provocou queda acentuada nas temperaturas, levando os termômetros a índices inferiores a 10°C em pelo menos 27 municípios, conforme levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O registro mais baixo do dia ocorreu no município de Quaraí, localizado na Fronteira Oeste, onde a temperatura atingiu 4,9°C nas primeiras horas da manhã, entre 6h e 7h. Logo em seguida, aparecem Canguçu e Herval, na Região Sul, ambos com mínima de 5,1°C.
Na capital, Porto Alegre, o amanhecer também foi frio, com mínima de 14,1°C, conforme medições realizadas nas estações meteorológicas do Inmet instaladas nos bairros Jardim Botânico e Belém Novo.
A atuação da massa de ar polar segue influenciando o clima em todo o Estado, mantendo o frio intenso e com संभावना de temperaturas ainda mais baixas ao longo da semana.
Confira algumas das menores temperaturas registradas no Estado:
° Quaraí (Fronteira Oeste): 4,9°C
° Canguçu (Região Sul): 5,1°C
° Herval (Região Sul): 5,1°C
° Alegrete (Fronteira Oeste): 5,5°C
° Santana da Boa Vista (Região Sul): 5,6°C
° Bagé (Campanha): 5,7°C
° Caçapava do Sul (Campanha): 6,2°C
° Aceguá (Campanha): 6,6°C
° Encruzilhada do Sul (Vale do Rio Pardo): 6,9°C
° Uruguaiana (Fronteira Oeste): 7°C
° Itaqui (Fronteira Oeste): 7,6°C
° Tupanciretã (Região Central): 7,8°C
° Jaguarão (Região Sul): 8°C
° São Lourenço do Sul (Região Sul): 8°C
° Soledade (Região Norte): 8,2°C
° Santa Vitória do Palmar (Região Sul): 8,4°C
° Barra do Quaraí (Fronteira Oeste): 8,5°C
° Cruz Alta (Região Noroeste): 8,8°C
° Santa Maria (Região Central): 9°C
° Rio Grande (Região Sul): 9,1°C
° Pelotas (Região Sul): 9,3°C
° Camaquã (Região Sul): 9,3°C
° Sobradinho (Vale do Rio Pardo): 9,4°C
° Vacaria (Serra): 9,5°C
° Garruchos (Região Noroeste): 9,8°C
° Salto do Jacuí (Região Noroeste): 9,8°C
° Canela (Serra): 9,9°C
A tendência é de continuidade do frio nos próximos dias, exigindo atenção redobrada da população, especialmente nas primeiras horas do dia e durante a noite.
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