Criança de 3 anos deixa creche sozinha e mobiliza autoridades em Boa Vista do Buricá

Um fato preocupante mobilizou a comunidade de Boa Vista do Buricá após o registro de uma ocorrência envolvendo uma menina de apenas três anos. Conforme informações da Polícia Civil, a criança saiu desacompanhada de uma escola infantil municipal e foi encontrada caminhando sozinha pelas vias da cidade.

De acordo com o relato oficial, a menina foi deixada na instituição na manhã do dia 16 de abril, onde permaneceria até o fim da tarde. No entanto, por volta das 17h50, a mãe recebeu um telefonema da direção informando o desaparecimento momentâneo da criança e solicitando sua ida imediata até o local.

Ainda segundo a responsável pela escola, imagens do sistema de monitoramento mostram que a própria criança conseguiu acionar o dispositivo de abertura do portão, deixando o espaço sem que fosse percebida. A menina acabou sendo localizada por um casal do município de Santa Rosa, nas proximidades do comércio central.

Funcionárias de um estabelecimento estranharam a situação ao verem a criança sozinha e prestaram auxílio, contribuindo para sua identificação. Em seguida, o CRAS foi acionado, o que possibilitou o contato com a instituição de ensino. A direção então se deslocou até o local para buscar a menina e informar os responsáveis.

O registro policial aponta possível negligência, já que a saída da criança sem supervisão levanta questionamentos sobre os procedimentos de segurança adotados pela creche. O caso deverá passar por investigação das autoridades competentes.

O caso ocorreu dia 16 de abril, mas somente foi divulgado peles veículos de comunicação nesta sexta-feira, 24.

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