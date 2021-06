Sede Nova registra 19 casos ativos de Covid-19

Segundo o novo boletim epidemiológico divulgado ontem, 01 de junho, pela secretaria de saúde, o município registra 19 casos ativos da doença. Há 19 casos suspeitos e 52 pessoas estão em isolamento domiciliar.

Desde o começo da pandemia, Sede Nova contabiliza 223 casos de coronavírus.

