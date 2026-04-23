Jovem de São Martinho é confirmada em novo programa nacional da Record

A são-martinhense Bianca Becker está entre os nomes escolhidos para integrar o elenco do novo reality show “Casa do Patrão”, que será transmitido em rede nacional pela Record. A revelação oficial dos 18 competidores ocorre nesta quinta-feira, dia 23, marcando o lançamento de um formato inédito criado por Boninho.

A estratégia de divulgação dos participantes segue o modelo já conhecido do público em realities de grande audiência, liberando os nomes gradualmente para aumentar a expectativa antes da estreia. Além da transmissão televisiva, a atração também poderá ser acompanhada pela plataforma Disney+, ampliando o alcance. O comando do programa ficará com o humorista Leandro Hassum.

Com 26 anos, Bianca atua como massoterapeuta, modelo e atualmente carrega o título de Miss Grand Rio Grande do Sul. Natural de São Martinho, é filha única e mantém forte vínculo com a mãe, com quem também compartilha a profissão.

Desde cedo envolvida em concursos de beleza, ela construiu trajetória no universo da moda e da estética. Em seu material de apresentação, destacou que pretende se dedicar ao máximo nas provas do reality, principalmente nas de resistência, nas quais acredita ter vantagem.

A presença da jovem no programa deve despertar o apoio da comunidade regional, que passa a acompanhar sua caminhada em busca de reconhecimento nacional dentro da competição.

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