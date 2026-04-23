Quinta, 23 de Abril de 2026
18°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Jovem de São Martinho é confirmada em novo programa nacional da Record

A participante integra elenco de atração inédita com exibição na TV e streaming

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Querência
23/04/2026 às 14h12
Jovem de São Martinho é confirmada em novo programa nacional da Record
(Foto: Divulgação / Record)

A são-martinhense Bianca Becker está entre os nomes escolhidos para integrar o elenco do novo reality show “Casa do Patrão”, que será transmitido em rede nacional pela Record. A revelação oficial dos 18 competidores ocorre nesta quinta-feira, dia 23, marcando o lançamento de um formato inédito criado por Boninho.

A estratégia de divulgação dos participantes segue o modelo já conhecido do público em realities de grande audiência, liberando os nomes gradualmente para aumentar a expectativa antes da estreia. Além da transmissão televisiva, a atração também poderá ser acompanhada pela plataforma Disney+, ampliando o alcance. O comando do programa ficará com o humorista Leandro Hassum.

Com 26 anos, Bianca atua como massoterapeuta, modelo e atualmente carrega o título de Miss Grand Rio Grande do Sul. Natural de São Martinho, é filha única e mantém forte vínculo com a mãe, com quem também compartilha a profissão.

Desde cedo envolvida em concursos de beleza, ela construiu trajetória no universo da moda e da estética. Em seu material de apresentação, destacou que pretende se dedicar ao máximo nas provas do reality, principalmente nas de resistência, nas quais acredita ter vantagem.

A presença da jovem no programa deve despertar o apoio da comunidade regional, que passa a acompanhar sua caminhada em busca de reconhecimento nacional dentro da competição.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Polícia Civil)
Proteção Infantil Há 56 minutos

Polícia Civil inicia Programa Libertar em escola de Tenente Portela

Atividade abordou riscos no ambiente digital e formas de denúncia para crianças

 (Foto: Reprodução/ MB Notícias)
Alerta Social Há 6 horas

Polícia Civil inaugura Banco Vermelho durante a 18ª FEICAP em Três Passos

Banco Vermelho busca sensibilizar o público e lembrar vítimas de feminicídio.

 (Foto: Freepik)
Calendário Nacional Há 1 dia

Saiba quais são os próximos feriados nacionais neste ano

Maioria dos feriados restantes em 2026 cai em dias úteis e permite prolongar folgas.

 (Foto: Produzida com Recurso de IA)
Crueldade Animal Há 1 dia

Mulher perde três cães após possível envenenamento no interior de Horizontina

Animais eram dóceis e viviam em pátio fechado; caso causa indignação e alerta na comunidade.

 (Foto: Produzida com Recurso de IA)
Fé Regional Há 6 dias

Nonoai recebe tradicional romaria em homenagem aos Beatos Manuel e Adílio

Programação religiosa se estende por dez dias e reúne peregrinos em celebrações de devoção no Norte do Estado.

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 28°
30° Sensação
1.21 km/h Vento
51% Umidade
88% (1.86mm) Chance chuva
06h55 Nascer do sol
18h10 Pôr do sol
Sexta
21° 17°
Sábado
21° 17°
Domingo
18° 17°
Segunda
21° 12°
Terça
20°
Últimas notícias
Saúde Há 7 minutos

Programa de Fisioterapia da Udesc Cefid oferece avaliação de assoalho pélvico para gestantes
Entretenimento Há 21 minutos

Quinto volume encerra saga A Contrapartida em box completo
Agricultura Há 21 minutos

Processo para obtenção da IG para o aipim da terra preta avança em Itajaí com apoio da Epagri
Tecnologia Há 46 minutos

Vime Digital cria sites que atuam como plataformas internas
Justiça Há 46 minutos

STJ manda soltar MC Poze e MC Ryan SP, presos em operação da PF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,53%
Euro
R$ 5,82 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 409,133,65 -1,60%
Ibovespa
191,542,55 pts -0.7%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7007 (22/04/26)
08
22
29
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3667 (22/04/26)
01
03
04
05
06
07
09
11
14
15
19
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2915 (22/04/26)
00
01
05
10
18
20
21
33
41
45
48
61
64
66
72
74
75
78
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2948 (22/04/26)
01
06
11
18
27
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias