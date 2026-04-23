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Polícia Civil inicia Programa Libertar em escola de Tenente Portela

Atividade abordou riscos no ambiente digital e formas de denúncia para crianças

Por: Marcelino Antunes Fonte: Polícia Civil RS
23/04/2026 às 14h06
Polícia Civil inicia Programa Libertar em escola de Tenente Portela
(Foto: Polícia Civil)

Marcando o início das ações em 2026, o Programa Libertar promoveu, na manhã de quarta-feira, dia 22 de abril, uma atividade voltada à conscientização sobre prevenção e enfrentamento aos crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O encontro aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Tenente Portela, envolvendo estudantes do 4º e 5º ano, dentro da faixa etária mínima de 10 anos.

A palestra foi conduzida pela inspetora da Polícia Civil, Liara Fabricio de Moura, integrante da 22ª Delegacia de Polícia Regional do Interior. Durante a apresentação, foram repassadas orientações sobre como identificar e evitar a atuação de criminosos, tanto em situações presenciais quanto no ambiente online.

(Foto: Polícia Civil)

Os alunos tiveram espaço para tirar dúvidas e também puderam conversar de forma reservada com a profissional, seguindo as diretrizes de proteção previstas pelo programa.

Entre os assuntos discutidos estiveram o uso de jogos na internet, os perigos das redes digitais, os meios disponíveis para denúncia e o papel fundamental da rede de apoio na defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

 

 

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