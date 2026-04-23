Polícia Civil inaugura Banco Vermelho durante a 18ª FEICAP em Três Passos

Na manhã da terça-feira, 21 de abril de 2026, por volta das 10 horas, a Polícia Civil de Três Passos promoveu a instalação do Banco Vermelho durante a realização da 18ª FEICAP.

A iniciativa faz parte de uma mobilização voltada à conscientização sobre a violência de gênero e à preservação da memória de mulheres vítimas de feminicídio. Reconhecido em todo o país, o Banco Vermelho funciona como um marco simbólico que chama a atenção da sociedade para a gravidade desse tipo de crime.

Posicionado em uma área de grande circulação dentro do evento, o espaço convida os visitantes a refletirem sobre o tema e a se envolverem na luta pelo fim da violência contra a mulher.

Conforme a Polícia Civil, a ação reforça o compromisso da instituição com a prevenção, o enfrentamento desse tipo de violência e o acolhimento às vítimas. Além disso, ressalta a importância da participação da comunidade, especialmente por meio de denúncias.

A 18ª FEICAP contou com uma programação diversificada, reunindo atividades culturais, comerciais e institucionais, além de abrir espaço para iniciativas com foco social e educativo voltadas à população.

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