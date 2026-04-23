Quinta, 23 de Abril de 2026
18°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Polícia Civil inaugura Banco Vermelho durante a 18ª FEICAP em Três Passos

Banco Vermelho busca sensibilizar o público e lembrar vítimas de feminicídio.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Policial Civil
23/04/2026 às 08h53 Atualizada em 23/04/2026 às 09h18
Polícia Civil inaugura Banco Vermelho durante a 18ª FEICAP em Três Passos
(Foto: Reprodução/ MB Notícias)

Na manhã da terça-feira, 21 de abril de 2026, por volta das 10 horas, a Polícia Civil de Três Passos promoveu a instalação do Banco Vermelho durante a realização da 18ª FEICAP.

A iniciativa faz parte de uma mobilização voltada à conscientização sobre a violência de gênero e à preservação da memória de mulheres vítimas de feminicídio. Reconhecido em todo o país, o Banco Vermelho funciona como um marco simbólico que chama a atenção da sociedade para a gravidade desse tipo de crime.

Posicionado em uma área de grande circulação dentro do evento, o espaço convida os visitantes a refletirem sobre o tema e a se envolverem na luta pelo fim da violência contra a mulher.

Conforme a Polícia Civil, a ação reforça o compromisso da instituição com a prevenção, o enfrentamento desse tipo de violência e o acolhimento às vítimas. Além disso, ressalta a importância da participação da comunidade, especialmente por meio de denúncias.

A 18ª FEICAP contou com uma programação diversificada, reunindo atividades culturais, comerciais e institucionais, além de abrir espaço para iniciativas com foco social e educativo voltadas à população.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Freepik)
Calendário Nacional Há 1 dia

Saiba quais são os próximos feriados nacionais neste ano

Maioria dos feriados restantes em 2026 cai em dias úteis e permite prolongar folgas.

 (Foto: Produzida com Recurso de IA)
Crueldade Animal Há 1 dia

Mulher perde três cães após possível envenenamento no interior de Horizontina

Animais eram dóceis e viviam em pátio fechado; caso causa indignação e alerta na comunidade.

 (Foto: Produzida com Recurso de IA)
Fé Regional Há 6 dias

Nonoai recebe tradicional romaria em homenagem aos Beatos Manuel e Adílio

Programação religiosa se estende por dez dias e reúne peregrinos em celebrações de devoção no Norte do Estado.

 (Foto: Reprodução / Jornal O Celeiro)
Infraestrutura Há 6 dias

Projeto de ponte sobre o Rio Uruguai avança e pode entrar em licitação em maio

Estrutura ligará Barra do Guarita a Itapiranga, promete impulsionar logística e economia da região

 (Foto: Darssaievisk / stock.adobe.com)
Mudança Trabalhista Há 6 dias

Fim da escala 6×1: veja quais profissões não serão afetadas e por quê

Proposta enviada ao Congresso prevê mais dias de descanso, sem redução salarial, mas impacto não será uniforme.

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 28°
26° Sensação
1.3 km/h Vento
81% Umidade
88% (1.86mm) Chance chuva
06h55 Nascer do sol
18h10 Pôr do sol
Sexta
21° 17°
Sábado
21° 17°
Domingo
18° 17°
Segunda
21° 12°
Terça
20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Hablla percorre Brasil e Uruguai com evento de WhatsApp e IA
Fraude Médica Há 21 minutos

Suspeita de documentos falsos envolve uso de morfina em UPA
Tecnologia Há 25 minutos

Gestão comercial B2B exige cinco competências em 2026
Detran Há 25 minutos

Governo do Estado abre inscrições gratuitas para curso de reciclagem de condutores da Escola do DetranRS
Senado Federal Há 25 minutos

Projeto prioriza idosos na ordem de pagamentos de créditos administrativos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,95 -0,19%
Euro
R$ 5,79 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 407,639,48 -1,24%
Ibovespa
192,975,66 pts 0.04%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7007 (22/04/26)
08
22
29
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3667 (22/04/26)
01
03
04
05
06
07
09
11
14
15
19
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2915 (22/04/26)
00
01
05
10
18
20
21
33
41
45
48
61
64
66
72
74
75
78
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2948 (22/04/26)
01
06
11
18
27
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias