RS receberá mais de 356 mil vacinas contra covid-19 nesta quarta

O Rio Grande do Sul receberá nesta quarta-feira (2) mais 356,5 mil unidades da vacina de Oxford/AstraZeneca. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), o carregamento deve desembarcar no Salgado Filho às 15h. As doses enviadas pelo Ministério da Saúde virão no voo AD 4497, da companhia Azul.

Após o desembarque, as vacinas serão encaminhadas para a Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos (Ceadi) e, depois de definido o número de doses para cada município, ocorrerá a entrega dos imunizantes.

Na quinta-feira (3), o Estado recebe 38.610 doses da vacina da Pfizer. A previsão de chegada do voo LA 4671, da companhia Latam, com o lote da Pfizer, é para as 14h no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

