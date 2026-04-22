Saiba quais são os próximos feriados nacionais neste ano

Com o fim do feriado de Tiradentes, celebrado na terça-feira (21) e que proporcionou um período estendido de descanso para muitos trabalhadores, a atenção agora se volta para as próximas oportunidades ao longo do ano.

Ainda restam sete feriados nacionais em 2026, sendo que seis deles oferecem a possibilidade de “emendar” com o fim de semana. A próxima data será o Dia do Trabalhador, em 1º de maio, que neste ano cairá em uma sexta-feira.

No total, o calendário conta com dez feriados nacionais, sendo que nove ocorrem em dias de semana — um cenário considerado bastante favorável para quem pretende organizar pausas mais longas durante o ano.

Outra oportunidade de folga prolongada surge com o Corpus Christi, marcado para 4 de junho. Embora seja ponto facultativo em nível nacional, estados e municípios podem oficializar a data como feriado religioso conforme legislação local. Em Porto Alegre, por exemplo, a data é considerada feriado municipal.

Confira as próximas datas nacionais e os dias em que serão celebradas:

– 1º de maio: Dia do Trabalhador (sexta-feira)

– 7 de setembro: Independência do Brasil (segunda-feira)

– 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)

– 2 de novembro: Finados (segunda-feira)

– 15 de novembro: Proclamação da República (domingo)

– 20 de novembro: Dia da Consciência Negra (sexta-feira)

– 25 de dezembro: Natal (sexta-feira)

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