Mulher perde três cães após possível envenenamento no interior de Horizontina

Uma mulher natural de Tucunduva enfrentou momentos de dor e indignação após a morte de três cães de estimação no último fim de semana, em uma propriedade rural no interior de Horizontina. O fato aconteceu na localidade de Bela Vista, às margens da ERS-305.

Conforme relato da proprietária, os cães eram tranquilos e permaneciam sempre dentro do terreno da residência, que é cercado e possui inclusive sistema de cerca elétrica, o que impossibilitaria que os animais saíssem para fora do local.

A principal suspeita é de que os cães tenham sido intoxicados de forma proposital, situação que revoltou a família. Além de companheiros, os animais também ajudavam na segurança da propriedade.

Abalada, a tutora desabafou sobre o ocorrido, classificando o ato como uma grande maldade, destacando que os cães eram mansos e não representavam perigo a ninguém.

O envenenamento de animais é considerado crime de maus-tratos no Brasil, com previsão de multa e até detenção. O caso acende um alerta entre moradores da região e defensores da causa animal, que reforçam a importância de comunicar qualquer suspeita às autoridades.

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