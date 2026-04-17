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Nonoai recebe tradicional romaria em homenagem aos Beatos Manuel e Adílio

Programação religiosa se estende por dez dias e reúne peregrinos em celebrações de devoção no Norte do Estado.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província - Com Informações LA+
17/04/2026 às 14h12 Atualizada em 17/04/2026 às 14h17
Nonoai recebe tradicional romaria em homenagem aos Beatos Manuel e Adílio
(Foto: Produzida com Recurso de IA)

A cidade de Nonoai se prepara para sediar, entre os dias 7 e 17 de maio, mais uma edição da tradicional romaria dedicada aos Beatos Manuel e Adílio. O evento, que chega à sua 62ª realização, é considerado um dos mais importantes encontros de fé da região Norte do Rio Grande do Sul.

A programação inicia com a novena preparatória, que ocorre diariamente entre os dias 7 e 14 de maio, sempre às 19h, reunindo fiéis em momentos de oração e reflexão.

Na sexta-feira, 15 de maio, a agenda ganha reforço com uma celebração especial voltada à saúde, marcada para as 15h. No período da noite, a programação segue com mais uma novena e missa.

O fim de semana concentra os momentos mais aguardados da romaria. No sábado, 16 de maio, as atividades começam cedo, a partir das 7h, com missas distribuídas ao longo de todo o dia.

Ainda no sábado, o município recebe diversos grupos de peregrinos, incluindo ciclistas, cavalarianos e participantes da moto romaria. A jornada culmina com a tradicional procissão luminosa, prevista para as 18h30.

O encerramento acontece no domingo, 17 de maio, com celebrações religiosas desde as primeiras horas da manhã e missa final às 14h. Durante todo o período, os devotos também poderão participar de confissões e receber bênçãos individuais, reforçando o caráter espiritual e comunitário da romaria.

(Foto: Divulgação)

 

 

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