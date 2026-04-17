Projeto de ponte sobre o Rio Uruguai avança e pode entrar em licitação em maio

A proposta de construção da ponte sobre o Rio Uruguai, na BR-163, voltou a ganhar andamento com recentes movimentações em nível federal. Considerada uma obra aguardada há décadas, a iniciativa pode avançar para a etapa de licitação já nos próximos mês.

O projeto prevê uma estrutura com cerca de 1,2 quilômetro de extensão, com duas pistas de rolamento. Além disso, inclui obras complementares, como um contorno viário de aproximadamente de 4,5 quilômetros no território gaúcho e 8,5 quilômetros no lado catarinense. O investimento estimado gira em torno de R$ 379 milhões.

Atualmente, a ligação entre os dois estados é feita por meio de balsa, o que restringe o fluxo de veículos e dificulta tanto o deslocamento de moradores quanto o transporte de mercadorias. Com a ponte, a expectativa é de maior agilidade no tráfego e melhorias no escoamento da produção regional.

O projeto básico já recebeu aprovação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, etapa essencial para a continuidade do processo. Agora, o empreendimento segue para a fase de estudos ambientais, incluindo análises de impacto e relatórios técnicos exigidos por lei.

Apesar do avanço técnico, a principal dificuldade ainda está relacionada à garantia de recursos financeiros para a execução completa da obra. Atualmente, há previsão orçamentária parcial, bem abaixo do valor total necessário.

Diante disso, representantes da região seguem mobilizados para viabilizar a inclusão do projeto no Programa de Aceleração do Crescimento, o que possibilitaria assegurar os recursos integrais para a construção.

A obra é considerada estratégica para o desenvolvimento regional, fortalecendo a integração entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além de impulsionar setores produtivos e facilitar a mobilidade entre os municípios.

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