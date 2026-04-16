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Menino de 3 anos vence etapa do tratamento contra o câncer e emociona comunidade em Tiradentes do Sul

Família celebra fim da quimioterapia com fé, apoio coletivo e gesto especial da Brigada Militar

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
16/04/2026 às 10h33 Atualizada em 16/04/2026 às 10h44
Menino de 3 anos vence etapa do tratamento contra o câncer e emociona comunidade em Tiradentes do Sul
(Foto: Reprodução / MB Notícias / Redes Sociais)

Um episódio carregado de emoção, espiritualidade e gratidão marcou a trajetória de uma família em Tiradentes do Sul. O pequeno Danielzinho, de apenas 3 anos, finalizou nesta quarta-feira, dia 15, sua última sessão de quimioterapia, após enfrentar um delicado tratamento contra o câncer.

Segundo relato divulgado nas redes sociais, o período foi repleto de desafios, incertezas e momentos difíceis, mas também sustentado por uma forte crença e esperança. A família ressaltou que, ao longo de toda a caminhada, encontrou amparo na fé, sentindo-se fortalecida mesmo diante das adversidades.

A mensagem destaca que, apesar das dificuldades, nunca faltou apoio e confiança em Deus, apontado como essencial para superar cada etapa do processo.

O encerramento do tratamento foi comemorado com grande emoção, representando não apenas o término de um ciclo, mas o começo de uma nova fase, ainda cercada de cuidados, porém cheia de expectativas positivas. Cada avanço foi reconhecido como uma vitória significativa.

A história também contou com um gesto especial vindo da segurança pública. Admirador da corporação, o menino foi recebido pela Brigada Militar, em um momento simbólico de carinho e incentivo.

(Foto: Reprodução / MB Notícias / Redes Sociais)

Danielzinho esteve acompanhado dos pais, o pastor Daniel Bernardo, da Igreja Assembleia de Deus, sua esposa Gisieli, e da irmã Sofia, além de integrantes da igreja, que participaram da recepção junto aos policiais.

O registro do encontro evidencia o espírito de solidariedade e união, destacando a importância do apoio coletivo em situações delicadas como essa.

A celebração foi marcada por lágrimas de alegria e sentimentos de esperança, com a família expressando confiança de que o menino seguirá sendo guiado e protegido em sua recuperação.

A história repercutiu entre moradores e internautas, tornando-se um exemplo inspirador de fé, amor e superação.

 

 

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