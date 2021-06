Programa beneficia empresas instaladas em Vista Gaúcha

Através do Programa de Desenvolvimento Municipal (PRODEM), o Poder Executivo de Vista Gaúcha consolidou a liberação de recursos financeiros e a cedência de máquinas e equipamentos, além de espaço físico, para 17 empresas.

O PRODEM visa estimular o desenvolvimento e o crescimento das empresas instaladas no município, que geram emprego e renda para os vista-gauchenses. Ademais, o programa busca proporcionar que esses empreendimentos possam aumentar a capacidade de produção e consequentemente a utilização de mão de obra.

O prefeito Claudemir Locatelli afirmou que é importante ajudar as firmas nesse momento delicado provocado pela pandemia. — São 17 empresas que estão recebendo recursos, ou equipamentos e máquinas, ou um espaço físico para trabalhar e crescer em nosso município — destacou o mandatário.

Segundo o prefeito, a equipe da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio trabalha intensamente para possibilitar a criação de novas vagas de emprego em Vista Gaúcha.

