Morador de Miraguaí está desaparecido desde terça-feira

O morador José Luís Farias não é visto desde a manhã da última terça-feira, 14 de abril, no município de Miraguaí, gerando preocupação entre familiares e amigos.

Segundo relatos, o último registro do homem foi captado por câmeras de monitoramento por volta das 8 horas, em um ponto de saída da cidade, possivelmente em direção ao Braga ou à localidade de Colônia Nova, na região do Irapuá.

Na ocasião do desaparecimento, ele utilizava bermuda de cor azul em tecido jeans e uma camiseta marrom.

Quem tiver dados sobre o paradeiro de José Luís Farias pode repassar às autoridades competentes ou diretamente à emissora, pelo telefone (55) 99609-4613.

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